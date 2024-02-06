خلاص فرجت.. المالية تعلن عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 لجميع الموظفين بالزيادة الجديدة – شوف حسابك

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 يبحث عنه الكثير من الأشخاص العاملين في الهيئات والوزارات، وخاصة أن وزارة المالية قبل بدء العام الجديد أعلنت عن جدول زمني لأول ثلاثة أشهر من عام 2024 سيتم صرف لهم الرواتب، لذلك نجد أن محركات البحث خلال الفترة الماضية يبحثون عن الموعد، وذلك لأن هذه الرواتب من خلالها يتم سد بها احتياجاتهم الأساسية في الحياة، بالإضافة إلى ذلك فإن الوزارة أجابت على جميع الأخبار المنتشرة ابقوا معنا لنتعرف عليها.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 بعدما أعلنت عنه الوزارة بشكل رسمي سيكون أحد أيام 21، و24، و25، و26، و27 من شهر فبراير لعام 2024، فبالتالي يكون صرف المرتبات على مدار خمس أيام، علاوة على ذلك فإنها أعلنت أن المتأخرات سيتم صرفها على مدار ثلاث أيام وهم 8، و11، و12 من شهر فبراير الجاري، بعد هذه التصريحات أجابت الوزارة على الأقاويل التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة بشأن زيادة رواتب شهر فبراير، التي أكدت فيها أن هذا الأخبار غير صحيحة.

أماكن صرف مرتبات فبراير 2024

وفي الإطار الحديث عن الزيادات فإن وفقًا ما تم الإعلان عنه في وقت سابق أن الزيادة خلال كل عام تتم في مطلع شهر يوليو، لذلك سنوضح أماكن الصرف كما يلي:

يستطيع المواطن الحصول على الراتب من خلال أقرب منفذ لشركة فوري قريب منه.

من الماكينات الآلية التابعة للبنوك العاملة في مصر.

مكاتب البريد المصري.

أو من خلال المحافظ الإلكترونية الموجودة على الهواتف.

كل هذه الأماكن بإمكان أي مواطن الحصول على راتب شهر فبراير من خلالها بكل سهولة ويسر، ويأتي هذا بالطبع في إطار حرص الوزارة على تسهيل الأمور على المواطنين عند ذهابهم لصرف رواتبهم.

الفئات المستحقه لمرتبات شهر فبراير 2024

تختلف الفئات المستحقة لصرف مرتبات شهر فبراير 2024 في مصر حسب نوع الدخل. يتم صرف معاشات فبراير 2024 في يومي 1 و2 فبراير للحاصلين على أكثر من 1000 جنيه، وفي يومي 3 و4 فبراير للحاصلين على أقل من 1000 جنيه