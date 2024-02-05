من هُنــا .. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الوادي الجديد 2024 برقم الجلوس

أعلن اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظة الوادي الجديد عن إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للصف الأول، وأنه يمكن الاستعلام عن النتيجة بشكل إلكتروني من خلال خطوات سهلة وبسيطة دون حاجة الطالب إلى التوجه إلى المدرسة التابع لها، الجدير بالذكر أن محافظ الوادي الجديد أشاد بنسبة النجاح الخاصة بالمحافظة فضلًا عن كون الطلاب الذين تمكنوا من حصد الدرجات النهائية مقارنة بالعام الماضي النسبة ارتفعت بشكل كبير.

نتيجة الشهادة الاعدادية الوادي الجديد

بعد اعتماد محافظ الوادي الجديد نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول وصل نسبة النجاح بها إلى 95.8%، حيث وصل عدد الطلاب الذين خاضوا الامتحانات على مستوى المحافظة 4864 طالب وطالبة، في حين أن الذين تمكنوا من النجاح بلغ عددهم إلى 4858 طالب، عدد الطلاب الذين لم يتمكنوا من حضور الامتحانات على مستوى المحافظة 6 فقط، في حين أن الذين تمكنوا من تحقيق الدرجات النهائية في جميع المواد وصل عددهم إلى 12 طالب.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية

لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الاول لمحافظة الوادي الجديد، يراعى اتباع الخطوات التالية التي تتمثل في الآتي: