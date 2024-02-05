مجلس الوزراء يوضح جدول الإجازات والعطلات الرسمية والخاصة في العراق لعام 2024

تتميز دولة العراق بتقديم إجازات سخية لمواطنيها في مناسباتها الوطنية والدينية، يحق لجميع قطاعات الدولة، بما في ذلك الموظفين والطلاب، الاستفادة من هذه الإجازات، التي تكون عادةً مدفوعة الأجر، وللتصدي للشائعات، تقوم الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي بشكل دوري بنشر جدول الإجازات وتوضيح ما إذا كانت هناك إجازة معينة أو عندما تتغير الظروف، ويمكن الحصول على هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية.

مدة العطلات الرسمية والخاصة في العراق

تبلغ مدة العطلات الرسمية في العراق حوالي 110 يوماً، تتمثل أهمية هذه العطلات في توفير الراحة من التزامات وضغوطات بيئة العمل، مما يسهم في تعزيز كفاءة وإنتاجية العمل، كما أنها ضرورية للطلاب لضمان الحصول على فترة كافية من الراحة، مما يمكنهم من استكمال دراستهم ومراجعة دروسهم بشكل جيد.

الأعياد الرسمية والخاصة في العراق 2024

بناءً على إعلان أمانة مجلس وزراء العراق، يتضح جدول العطل الرسمية للعام 2024 على النحو التالي.

بدأت عطلة رأس السنة الميلادية في اليوم الأول من يناير 2024

تمت عطلة عيد الجيش العراقي في التاريخ الموافق 6 يناير 2024

يأتي عيد نوروز في 21 مارس 2024

بالنسبة لعيد الفطر المبارك، سيكون في 10 إبريل 2024

تحل عطلة عيد العمال في 1 مايو 2024

يأتي عيد الأضحى المبارك في 16 يونيو 2024

تكون عطلة رأس السنة الهجرية في 7 يوليو 2024

تأتي عطلة ثورة 14 تموز في 14 يوليو 2024

يصادف يوم عاشوراء في 16 يوليو 2024

ثم يأتي عيد المولد النبوي الشريف في 15 سبتمبر 2024

ستكون عطلة العيد الوطني العراقي في 3 أكتوبر 2024

يجدر بالذكر أن هذه العطلات تكون مدفوعة الأجر لجميع القطاعات في الدولة، وسيتم تحديد الجدول الجديد من قبل مجلس الوزراء لتمكين المواطنين من معرفة مواعيد العطلات الخاصة بهم، علاوة على ذلك، يتم احتساب أجر العامل ليومين في حالة تشغيل العمالة في تلك الأيام بدلاً من يوم واحد فقط.