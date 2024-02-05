مجلس الوزراء يوضح جدول الإجازات والعطلات الرسمية والخاصة في العراق لعام 2024
مجلس الوزراء يوضح جدول الإجازات والعطلات الرسمية والخاصة في العراق لعام 2024
تتميز دولة العراق بتقديم إجازات سخية لمواطنيها في مناسباتها الوطنية والدينية، يحق لجميع قطاعات الدولة، بما في ذلك الموظفين والطلاب، الاستفادة من هذه الإجازات، التي تكون عادةً مدفوعة الأجر، وللتصدي للشائعات، تقوم الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي بشكل دوري بنشر جدول الإجازات وتوضيح ما إذا كانت هناك إجازة معينة أو عندما تتغير الظروف، ويمكن الحصول على هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية.
مدة العطلات الرسمية والخاصة في العراق
تبلغ مدة العطلات الرسمية في العراق حوالي 110 يوماً، تتمثل أهمية هذه العطلات في توفير الراحة من التزامات وضغوطات بيئة العمل، مما يسهم في تعزيز كفاءة وإنتاجية العمل، كما أنها ضرورية للطلاب لضمان الحصول على فترة كافية من الراحة، مما يمكنهم من استكمال دراستهم ومراجعة دروسهم بشكل جيد.
الأعياد الرسمية والخاصة في العراق 2024
بناءً على إعلان أمانة مجلس وزراء العراق، يتضح جدول العطل الرسمية للعام 2024 على النحو التالي.
- بدأت عطلة رأس السنة الميلادية في اليوم الأول من يناير 2024
- تمت عطلة عيد الجيش العراقي في التاريخ الموافق 6 يناير 2024
- يأتي عيد نوروز في 21 مارس 2024
- بالنسبة لعيد الفطر المبارك، سيكون في 10 إبريل 2024
- تحل عطلة عيد العمال في 1 مايو 2024
- يأتي عيد الأضحى المبارك في 16 يونيو 2024
- تكون عطلة رأس السنة الهجرية في 7 يوليو 2024
- تأتي عطلة ثورة 14 تموز في 14 يوليو 2024
- يصادف يوم عاشوراء في 16 يوليو 2024
- ثم يأتي عيد المولد النبوي الشريف في 15 سبتمبر 2024
- ستكون عطلة العيد الوطني العراقي في 3 أكتوبر 2024
يجدر بالذكر أن هذه العطلات تكون مدفوعة الأجر لجميع القطاعات في الدولة، وسيتم تحديد الجدول الجديد من قبل مجلس الوزراء لتمكين المواطنين من معرفة مواعيد العطلات الخاصة بهم، علاوة على ذلك، يتم احتساب أجر العامل ليومين في حالة تشغيل العمالة في تلك الأيام بدلاً من يوم واحد فقط.