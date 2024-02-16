من هُنــا .. رابط استمارة توظيف العلوميين في العراق 2024 بالشروط المطلوبة

بين مجلس الخدمة هذا الموعد الذي من المفترض أن يتم فيه التسجيل باستمارة توظيف العلوميين بالعراق، إذ إنها احدة من المصادر الموثوقة المتعلق بالمجلس أن يوم الأحد الموافق من ٤/٢/٢٠٢٤ يكون الموعد الذي يتعلق بالتقديم بالاستمارة، في حين أنه سوف يكون آخر موعد في يوم ٢٨/٢/٢٠٢٤، وفيما يلي سوف نرفق لكم هذا الرابط الخاص بالاستمارة.

استمارة توظيف العلوميين في العراق

يمكن للأشخاص أن يقدموا بالاستمارة الخاصة بتوظيف العلوميين عن طريق الموقع الخاص بمجلس الخدمة العراقي باتباع هذه الخطوات:

في البداية يتم التوجه للموقع الذي يتعلق بالاستمارة هنا

بعد ذلك يتم الضغط على زر استمارة التوظيف.

بعدها يتم إرسال جميع الأوراق والمستندات.

الضغط على أيقونة دفع الرسوم، وحينما تكون البيانات صحيحة ترسل الوزارة رسالة للمواطن متضمنة الموعد الخاص بالمراجعة الشخصية، وبتلك الطريقة ستكون قدمت على الاستمارة.

شروط التقديم على استمارة توظيف العلوميين

بين مجلس الخدمة أن هناك سلسلة من الشروط اللازمة للتقديم على استمارة توظيف العلوميين، منها ما يلي:

الجنسية العراقية.

شهادة البكالوريوس في واحدة من التخصصات العلمية من واحدة الجامعات المعتمدة.

كما أنه لا بد من سبق العمل بالقطاع العام.

لا بد من أن يكون الشخص متمتع باللياقة الصحية.

الأوراق اللازمة للتقديم باستمارة العلوميين

فيما يلي تلك المستندات والأوراق اللازمة للتقديم باستمارة العلوميين: