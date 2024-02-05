التموين تكشف حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في مارس 2024 وتكشف عن الفئات الأولى بالرعاية

حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في مارس 2024، وسط الحالة الاقتصادية السيئة التي تمر بها عدد كبير من الأسر المصرية بسبب غلاء أسعار الكثير من السلع والمواد العذائية، وخلال الساعات الأخيرة انتشر خبر اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في مارس 2024، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على حقيقة الخبر من عدمه ومن هي الفئات المستحقة للإضافة…..

حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في مارس 2024

ورصدت وزارة التموين والتجارة الداخلية خبر اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في مارس 2024، وأكد مصدر مسؤول بالوزارة إلى أن هذه الأخبار ليس لها أي أساس من الصحة وأن لا صحة لما يتردد في عدد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي، وأكد أنه في حالة الإعلان عن مثل هذه القرارت سوف تعلن الوزارة عن هذا الخبر على الموقع الرسمي لها أو على عدد من القنوات الفضائية المصرية، وأضاف “المصيلحي” إلى أن الوزارة ما زالت مستمرة في صرف المقررات التموينية عن شهر فبراير 2024، هذا بالإضافة إلى صرف السكر الحر بسعر 27 جنيه للكيلو على كل بطاقة تموينية تحتوي على فرد إلى ثلاث أفراد، وصرف 2 كيلو سكر لكل بطاقة تموينية تحتوي على 4 أفراد فأكثر.

الفئات المستحقة بإضافة 100 جنيه على بطاقة التموين

فيما تحدث الدكتور”علي المصيلحي” خلال مداخلة هاتفية له على قناة mbc مصر أنه في حال اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في مارس 2024، سوف يكون هناك فئات أولى بالرعاية وهم….