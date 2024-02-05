هســة ⭕️ بالرقم الامتحاني نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول كافة المحافظات وزارة التربية العراقية {ملازمنا} epedu gov iq

يبحث كثير من الطلاب وأولياء الأمور في مختلف المحافظات العراقية عن نتائج الثالث متوسط في العراق حيث يرغبون في معرفة متى ستظهر بالإضافة إلى كيفية الاستعلام عنها وفقًا للمذكور من خلال وزارة التربية العراقية، والجدير بالإشارة أن الوزارة قد حرصت على أن تعلن وتوضح جميع التفاصيل المتعلقة بالنتائج، كما حددت موعد بداية وانتهاء عطلة منتصف العام وجميع الأمور الأخرى التي تتعلق بالطلاب ويرغبون في معرفتها، نتعرف على التفاصيل فى التقرير التالى.

نتائج الثالث متوسط في العراق

لقد قامت وزارة التربية العراقية من قبل بالإعلان عن بداية امتحانات منتصف العام الدراسي، حيث أكدت على أنها توافق 21 يناير وتنتهي في 31 يناير، والجدير بالذكر أن الوزارة لم توضح تفاصيل أو معلومات تتعلق بهذا الأمر بشكل رسمي وهذا لأن الاختبارات سوف تخضع خلال الأيام المقبلة إلى التصحيح والرصد والتدقيق والمراجعة ومن ثم اعتمادها وإعلانها للجميع.

ولأن كل مرحلة تختلف عن الأخرى في الوقت المستغرق بها لا يمكن للوزارة أن تحدد موعد معين من أجل ظهور النتائج ولكن عند انتهاء جميع العمليات ستقوم باعتمادها ومن ثم نشرها عبر مواقعها الرسمية، سوف يحصل الطلاب على إجازة نصف السنة في العراق بناءً على المعلن من خلال وزارة التربية وهو من 1 إلى 17 فبراير، حيث أعلنت سابقًا عن مد فترة الإجازة 3 أيام بعد أن كان من المقرر حصولهم عليها لمدة 14 يوم.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024

لم تصرح بعد وزارة التربية العراقية عن تاريخ ظهور نتائج الطلاب في جميع المراحل التعليمية إلا أنها أكدت على خطوات الاستعلام عنها عن طريق القيام بالآتي:

زيارة موقع وزارة التربية العراقية.

الدخول إلى قسم نتائج الطلاب.

اختيار المرحلة التي يتبعها الطالب والمحافظة.

تسجيل المعلومات الخاصة به.

الضغط على استعلام.

موقع نتائج الثالث متوسط

لا زالت عمليات البحث مستمرة حول نتائج الصف الثالث متوسط الدور الاول، حيث لم يتم الاعلان بعد عن نتائج اي محافظة من محافظات العراق، حيث من المقرر الكشف عنها خلال الاسبوع القادم، حيث ان عمليات التصحيح لا زالت جارية ومستمرة، حيث تسعي وزارة التربية العراقية الي تحقيق كافة الدرجات العلمية المستحقة لكل طالب.