“لينك رسمي” اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية

– حققت محافظة المنوفية إنجازًا استثنائيًا في نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة، حيث بلغت نسبة النجاح 88.73%، وهي نسبة مرتفعة تُظهر تميز الطلاب وحرصهم على التفوق، كما تعكس كفاءة المنظومة التعليمية بالمحافظة وقد شملت الامتحانات 80 ألفًا و971 طالبًا من مختلف المدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل وحقق الطلاب نتائج متميزة في جميع المواد الدراسية، مما يدل على تمكنهم من المعرفة واهتمامهم بالتعلم وعبر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن سعادته بهذه النتائج، مؤكدًا على دعمه المستمر للتعليم والارتقاء بجودته في المحافظة.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية

تفتح بوابة محافظة المنوفية الإلكترونية أبوابها أمام الطلاب وأولياء الأمور للاطلاع على نتائج امتحانات الصف الثالث الإعدادي لعام 2024. ويوفر هذا المنبر الرقمي المتميز سهولة الوصول إلى مختلف الخدمات التي تقدمها المحافظة، بما في ذلك نتائج الامتحانات، من خلال خطوات بسيطة وواضحة وهناك عدة طرق من أجل الوصول إلى بوابة المحافظة الإلكترونية:

موقع البوابة الإلكترونية: يمكن الوصول إلى بوابة المحافظة الإلكترونية من خلال الرابط التالي: رابط

بوابة المنوفية الإلكترونية: رابط الموقع ويمكن استخراج النتائج عبر نتيجة نت

تطبيق الهاتف المحمول: يوفر تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالمحافظة سهولة الوصول إلى مختلف الخدمات، بما في ذلك نتائج الامتحانات. يمكن تحميل التطبيق من متاجر التطبيقات المختلفة.

توزيع درجات الشهادة الاعدادية

توزيع درجات الترمين الأول:

اللغة العربية: 40 درجة

اللغة الإنجليزية: 30 درجة

الرياضيات: 30 درجة

الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

العلوم: 20 درجة

توزيع درجات الترمين الثاني: