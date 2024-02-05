برقم الجلوس والاسم فقط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط 2024

وسط حالة من الانتظار والترقب لدى آلاف الطلاب من أبناء الشهادة الإعدادية في محافظة دمياط، انتظاراً إلى إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2023/2024، والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة من اليوم الإثنين 5 فبراير 2024، وسط شعور الطلاب وأولياء الأمور في دمياط بأجواء من الترقب والقلق والانتظار بفارغ الصبر لمعرفة نتائج امتحاناتهم التي بذلوا فيها مجهودات كبيرة خلال العام الدراسي بهدف تحقيق أفضل النتائج، كما يحرص أولياء الأمور على تقديم الدعم النفسي لأبنائهم في هذه الفترة.

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط 2024 برقم الجلوس والاسم فقط

وحتى الآن تقوم مديرية التربية والتعليم بدمياط بجهود مكثفة لنهو أعمال الكنترول وإعلان النتائج في أقرب وقت ممكن، ومن المتوقع بنسبة كبيرة للغاية أن يتم إصدار نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة دمياط فور اعتمادها اليوم الإثنين، حيث تعمل لجان متخصصة بالكنترول على ضمان دقة وسرعة عملية التصحيح.

طرق الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط الفصل الدراسي الأول

كما سيتم قيام مديرية التربية والتعليم بالإعلان عن النتيجة فور اعتمادها من الدكتورة محافظ دمياط، كما سيتم رفع عدد من الروابط على العديد من المواقع، للتيسير على الطلاب بدمياط، وتسهيل عملية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط 2024 من خلال عدة طرق، منها:

زيارة الموقع الرسمي والبوابة الإليكترونية لمديرية التربية والتعليم ومحافظة دمياط.

استخدام موقع نتيجة نت.

كما يمكنك زيارة صفحة مديرية التربية والتعليم بدمياط على فيسبوك.

الاطلاع على نتائج الشهادة الإعدادية عبر بوابة مصر الرقمية.

والآن طلاب الشهادة الإعدادية بدمياط توزيع درجات امتحانات نصف العام

المجموع الكلي 140 درجة (اللغة العربية 40 درجة- اللغة الإنجليزية 30 درجة- الدراسات 20 درجة- الرياضيات 30 درجة- العلوم 20 درجة.

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