1200 جنيه لكل أسرة.. تكافل وكرامة 2024.. مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد لدعم الأسر

تكافل وكرامة 2024 ضمن الكلمات البحثية على جوجل منذ 24 ساعة، تداولت أنباء كثيرة عن منح الأسر الأكثر استحقاقاً دعم نقدي يصل نحو 1200 شهرياً، ولذلك يرغب الكثير من المواطنين معرفة صحة تلك الأخبار وما هي خطوات التسجيل للاستفادة، لقد تم عقد اجتماع من أجل مناقشة العديد من الأمور، حيث تم تسليط الضوء على معاش تكافل وكرامة لأنها من الفئة الأولى بالرعاية والتي تهتم بها جميع أجهزة الدولة كي توفر لهم حياة كريمة لرفع العبء عنهم، خلال السطور التالية من المقال نستعرض لحضراتكم أخبار هامة وعاجلة عن معاش تكافل وكرامة 2024 وموعد بدء صرف مستحقات فبراير.

تكافل وكرامة 2024

خلال الساعات الماضية صدرت بعض الأخبار الجديدة عن تكافل وكرامة، حيث تمت مناقشة عاجلة بين النواب برئاسة حنفي جبالي رئيس مجلس النواب للعمل على توفير دعم للأسر الأكثر استحقاقاً يدعم المرأة المنفصلة عن زوجها، والأبناء بعد خروجه من دور الرعاية بعد بلوغ السن القانوني والأيتام كريمي النسب، وأصحاب الأمراض المزمنة وفئات الفقر الشديد، المرأة المتقدم على طلب طلاق ولم ينفذ بشرط أن لا يقل السن للمرأة عن 25 عام، وخلال الفترة القادمة يتم الإعلان عن المستندات المطلوبة للتسجيل.

والجدير بالذكر أن مستحقات شهر فبراير لمستفيدي تكافل وكرامة سوف يتم صرفها في الموعد المحدد دون أي تأجيل، حيث تبدأ عمليات الصرف الفعلي بدايةً من يوم الخميس الموافق 15 من فبراير 2024 وحتى يوم الخميس الموافق 22 من فبراير 2024، والصرف يكون متاح عن طريق فوري أو البريد المصري أو من خلال البنوك الزراعية ومن خلال ماكينات ATM

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

خدمات كثيرة تتعلق بالمعاشات المختلفة أصبح يمكن الاستعلام عنها من خلال الموقع الرسمي من خلال الإنترنت ولمعرفة المزيد من المعلومات والتفاصيل عن تكافل وكرامة:.