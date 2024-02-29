من هُنـــا .. رابط تجديد منحة البطالة بالجزائر 2024 والشروط اللازمة

تقوم الوكالة الوطنية الجزائرية بالعمل على اتاحه فرص عمل عديده لجميع المواطنين لكي تقوم بمساعدتهم كذلك ان منحه البطالة بالجزائر لها دور مهم للغاية في مساعده الأشخاص عند فحصهم عن وظيفه وفيما يلي سنرفق الخطوات اللازمة للتسجيل تلقي تلك المنحة الخاصة بالبطالة وأيضا سوف نتعرف على الشروط اللازمة لتلقي تلك المنحة.

تجديد منحة البطالة بالجزائر

قامت وزارة التشغيل الجزائرية بالإعلان عن إمكانية القيام بتجديد منحة البطالة للأشخاص المستوفيين للشروط المطلوبة للقبول بالمنحة، ويستطيع كل الراغبين بتجديد المنحة الدخول للرابط المخصص لذلك من خلال ما يلي:

في البداية يتم الدخول للموقع الخاص بالوكالة الوطنية الجزائرية بالضغط من هنا.

بعد ذلك يتم الضغط فوق عبارة تجديد المنحة.

بعدها يتم إدراج البيانات المطلوبة بالخانات الصحيحة.

بعد ذلك يتم الضغط فوق خانة تمديد.

بعد ندخل البيانات والمعلومات التي تكون مطلوبة منك بالخانات الصحيحة.

سيتم استكمال التمديد بنجاح ومن ثم ستعرض كل الإرشادات والتفاصيل المطلوبة ومن ثم يتم طباعتها.

شروط تجديد منحه البطالة

في الحقيقة ان تجديد تلك المنحة يعد خطوه مهمه للغاية بمواكبة الدعم المالي للأشخاص عند البطالة كذلك فيما يلي الشروط اللازمة للتجديد: