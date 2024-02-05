من هنا مباشرة..رابط وخطوات التقديم في الكلية البحرية العراقية 2024 “شروط الالتحاق + المستندات المطلوبة”

الكلية البحرية أشهر كلية يرغب الكثير من الأشخاص بالالتحاق بها، ولذلك تتزايد محركات البحث يومًا بعد يوم من قبل كل من يرغب في التقديم إلى الكلية للتعيين في الكليات العسكرية، خاصة بعد فتح باب التقديم لجميع المواطنين وخاصة الحاصلين على شهادة الصف السادس، وهناك بعض الشروط التي تمكننا من إتمام عملية التسجيل نعرضها لكم خلال السطور القادمة.

المستندات المطلوبة للمتقدمين إلى رتب الكلية البحرية ومركز التدريب

لأجل التأكد من أن المتقدمين مؤهلون لتلقي الطلب، هناك شروط معينة يجب على المتقدمين استيفاؤها، والتي تتضمن ما يلي:

استمارة التقديم من موقع الكلية مرفقة بصورة لك.

البطاقة الوطنية ونسخة منها.

بطاقة الإقامة ونسخة منها.

إثبات الإقامة.

تأكيد التخرج بالدرجات العلمية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

دعم استشهادي من مؤسسة الشهداء حصريًا لأبناء الشهداء.

تثبيت رقم الجوال برقم احتياطي.

يتم وضع جميع المستندات المذكورة أعلاه في ملف من النايلون على النحو التالي: الأزرق للكلية الحربية والأصفر لمركز التدريب.

الاستفسار عن شروط الالتحاق في الكلية البحرية العراقية

الشروط والمقومات التي وضعتها الوزارة ليتم قبولك في الكلية البحرية العراقية جاءت كما يلي:

لا يقل عمره عن السابعة عشرة ولا يزيد عن الواحد وعشرين حتى يتم القبول.

الشرط الأساسي ذات سمعة طيبة.

يكون من أصل عراقي.

ألا يكون تقديره العام في الهندسة البحرية يقل عن 75%.

يكون في الشعبة العلمية.

قد تعدى الفحوصات الخاصة باللياقة والفحوصات الطبية.

ألا يكون قد سبق أن تعرض لجنحة أو قضية.

رابط التقديم والاستعلام عن نتائج الكلية البحرية العراقية 2024

هناك رابط رسمي يمكننا الوصول إليه مباشرة حتى نتمكن من الالتحاق بإحدى الكليات البحرية الموجودة على أراضي دولة العراق، وذلك وفق الخطوات التالية: