بحجم 200 ميجا بس طريقة تحميل gta 5 mobile على جوالي الأندوريد demo

لعبة جراند ثفت اوتو واحده من اقوي ألعاب الفيديو علي منصة Steam، تتمحور حول الجريمة والإثارة في العالم المفتوح عالم Grand Theft Auto الذي يتبلور حول ميكل و أصدقاؤه، في تجربة حماسية شيقة جداً ومثيرة، تم تطوير اللعبة بواسطة شركة Rockstar Games الشهيرة بإنشائها العديد من النسخ التجريبية قبل إطلاق النسخة الرئيسية حتي وصلت نسخة gta 5 mobile المعروفة والتي قد حظت علي شهرة كبيرة في الآونة الأخيرة من قبل هواه ألعاب الفيديو للشباب.

طريقة تحميل gta 5 mobile

لعبة جراند ثفت اوتو لعبة عالم مفتوح في لوس سانتوس، بعد شهرتها المقبولة في نسخة أجهزة البلايستيشن والإكس بوكس، تسأل البعض عن طريقة تشغيلها علي الهاتف الذكي وتكون كلاتي:

يجب أولاً أن يكون لديك اللعبة علي جهاز الكمبيوتر الخاص بك علي منصة Steam

تحميل منصة steam link علي الهاتف المحمول واتصال اللعبة بالهاتف بصورة مباشرة

يمكنك التحكم باللعبة عن طريق الهاتف المحمول من خلال منصة تحكم خارجية

يجب العلم أن هذه الطريقة تعتبر الوحيدة لتشغيل لعبة gta v علي المحمول وذلك نظراً لعدم إصدار الشركة اي بيانات حول تنزيل اللعبة بصورة مضغوطة علي منصات جوجل بلاي وابل ستور.

ننوه الجميع أنه لا توجد نسخة رسمية للعبة جراند ثفت أوتو نزلت حتى الآن على الهواتف الجوالات النقالة، إلا وأنها هناك بعض الالعاب التي تشبها وتكون بكفاءة أقل عن جراند ثفت الخامسة الرائعة، حيث أن لعبة جي تي اي الجديدة الخامسة تنزل على الكمبيوتر من خلال الخطوات الموضحة للجميع ويمكن لعبها على الأجهزة البي سي بكل شفافية.

لعبة Grand Theft Auto V

تعتمد اللعبة بصورة رئيسية علي قصة ثلاثة شباب قرروا الدخول في عالم الجريمة والسطو علي احد بنوك مدينة سان اندرياس واختراق القواعد، مما يولد العديد من عناصر الإثارة والقتال والاكشن في المدينة هروباً من الشرطة مع قتال رجال العصابات الآخرين مجتازين العديد من المهمات الصعبة في فترة زمنية محددة، يمكن تحميل اللعبة عن طريق موقع اللعبة الرسمي Rockstar Games.