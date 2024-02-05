يابختك هتقبض 7 بواكي.. وظائف خالية اليوم للشباب والبنات في معظم المحافظات كافة التخصصات + قدم دلوقــت

إذا كنت من أبناء الغربية وتبحث عن وظائف خالية اليوم فإن هذا يعني أنه لا بد من الاطلاع على بيان الوظائف الخالية التي أعلنت عنه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة العمل لتوظيف أكبر عدد من الشباب، بالإضافة إلى أن وزارة العمل كشفت عن وجود مجموعة من الوظائف الخالية التي تحتاج لمن يشغلها برواتب تبدأ من 3,500 جنيه في الشهر الواحد، بالإضافة إلى وجود تأمين صحي واجتماعي لذلك هيا بنا نتعرف على تفاصيل هذه الوظائف.

وظائف خالية اليوم

عادة ما يبحث الشباب كل يوم عن الوظائف الخالية التي يمكن أن تساعدهم في تكوين مستقبلهم والتخلص من البطالة من ناحية، وتكون سببا في الحصول على الأموال الكافية في ظل عصر التذبذب الاقتصادي الذي نعيش فيه من ناحية أخرى، ومنها فقد وجدنا أنه قد أعلنت العديد من الشركات عن وجود وظائف خالية اليوم ومنها

أولاً: شركة العصر للاستثمار العقاري والمقاولات داخل محافظة الغربية عن وجود وظائف لكل من يرغب في أن يكون ضمن منظومة ذلك العمل، علما بأن الراتب يتم تحديده حسب المقابلة على أن تكون الوظائف المطلوبة كالتالي

مهندس زراعي.

مراقب كاميرات.

2 محاسب.

فني صيانة.

أمين مخازن.

عامل.

مشرف.

ثانياً: وظائف زهراء المحلة والتي يتحدد الراتب فيها على حسب المقابلة، وتتلخص الوظائف المطلوبة فيما يلي

10 عمال نسيج. 5 عمال أرضية. 6 عمال تعبئة. 5 عمال صباغة. 8 عمال زوي. 5 عمال سنجر. 10 عاملات من الإناث للخياطة.

موعد التقديم على الوظائف الخالية

عادة ما يشغل بال الأشخاص الراغبين في التقديم على واحدة من وظائف خالية اليوم المعلن عنها من قبل وزارة العمل أن يتعرفوا على موعد التقديم على الوظائف التي تتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم العلمية والعملية، على أن يكون موعد التقديم خلال شهر فبراير الجاري لعام 2024.

أما إذا كنت تتساءل عزيزي المواطن حول كيفية التقديم فإنه يمكننا القول إنه يمكنك التقديم من خلال مكتب الإدارة العامة للتشغيل في مقر الوزارة القديم بمدينة نصر، وكذلك يمكنكم ايضا التقديم عن طريق الموقع الرسمي لوزارة العمل.