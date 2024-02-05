موعد صرف راتب حساب المواطن دفعة فبراير 1445.. اعرف قيمته وخطوات التسجيل

عادةً ما يتم صرف مستحقات حساب المواطن ابتداءً من اليوم الخامس والعشرين من الشهر، ويتم صرف الرواتب لاحقًا في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أي الموافق يوم الثلاثاء التالي، ورغم تأخر صرف الاستحقاق وانتظار الجميع خبر استمرار الدعم لفترة جديدة، إلا أن الأغلبية تتوقع صرف الراتب في موعده المعتاد دون تأخير، ويأملون أن تستمر الزيادة دون انقطاع.

سجل للحصول على الدعم لحساب المواطن

أتاحت الوزارة المسؤولة عن الموارد البشرية في السعودية خدمة التقديم إلكترونيًا ليستفيد المواطن من دعم حساب المواطن، يتم التسجيل من خلال اتباع الخطوات الموضحة من قبل الوزارة والمتمثلة في الآتي:

في بادئ الأمر، زيارة الموقع الرسمي الذي يمكن من خلاله الوصول إلى الخدمات المتعلقة بالتسجيل من هنا.

اختر علامة تسجيل الدخول، واختر التسجيل الجديد.

تسجيل جميع المعلومات المطلوبة.

التعهد والموافقة على الإقرار بالشروط والمعايير التي يحددها الموقع.

كتابة البيانات العامة المطلوبة، ثم قم بتسجيل بيانات الوظيفة وبيانات الدراسة وكتابة المسمى الوظيفى.

اضغط على حفظ.

استهداف المواطنين لدعم حساب المواطن

يستهدف برنامج حساب المواطن العديد من المواطنين، والذين يستفيدون من حساب المواطن هم كالتالي:

المواطنين الذين أصلهم سعودي والغير متزوجين.

فرد وحيد يعيش في سكن مستقل والذي يتلقى خدمات الضمان الاجتماعي.

الفرد الذي يملك بطاقة مواصلات خاصة.

المطلقة أو الأرملة التي لديها أطفال، زوجات المواطنين السعوديين.

كم سيتم صرف دفعة جديدة لحساب المواطن هذا الشهر؟

ينتظر الكثير من المواطنين معرفة المبلغ المتضمن في حساب المواطن هذا الشهر بعد الزيادة التي وضعتها الحكومة، وهي كالتالي: