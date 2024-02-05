نسبة النجاح 88.73 % ألف مبروك لكل الناجحين... الآن وبكل سهولة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الإثنين 5 فبراير 2024، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة دور يناير 2024 بمحافظة المنوفية، وذلك بنسبة نجاح بلغت 88.73 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل.

وأشار الأستاذ محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية الحاضرين للامتحانات بلغ 80 ألفا و971 طالبا وطالبة، وعقب اعتماد النتيجة تقدم اللواء محافظ المنوفية والأستاذ محمود الفولي مدير المديرية بخالص ال تهاني القلبية للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنين لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن، كما وجها الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة.

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس فقط

كما تم الإعلان عن رفع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 اليوم على عدد من المواقع الإليكترونية فور اعتمادها من السيد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وجاري رفع النتيجة الآن على الموقع الرسمي لمحافظة المنوفية، للتيسير على الطلاب بالمنوفية، وتسهيل عملية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 من خلال عدة طرق، منها:

زيارة الموقع الرسمي والبوابة الإليكترونية لمديرية التربية والتعليم ومحافظة المنوفية.

استخدام موقع نتيجة نت.

والآن طلاب الشهادة الإعدادية بالمنوفية توزيع درجات امتحانات نصف العام

المجموع الكلي 140 درجة (اللغة العربية 40 درجة- اللغة الإنجليزية 30 درجة- الدراسات 20 درجة- الرياضيات 30 درجة- العلوم 20 درجة.

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