تعرف على أحدث شهادات البنك التجاري الدولي بعائد يصل حتى 50%

بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 2٪ في اجتماعه يوم الخميس 30 مارس قدم البنك التجاري الدولي (CIB) شهادة ادخار جديدة بعائد ثابت بنسبة 22٪ بشرط شروط معينة، كما قدم بنك مصر وبنك مصر شهادتي ادخار بفائدة متناقصة تصل إلى 22٪، والآن سوف نتعرف على أحدث شهادات البنك التجاري الدولي.

أحدث شهادات البنك التجاري الدولي

عائد ثابت على مدى ثلاث سنوات

مضاعفات 1000 جنيه وحد أدنى للشراء 1000 جنيه

50٪ فائدة شهرية

العائد على ربع السنة: 9.75٪

10٪ عائد نصف سنوي

عائد جيد 00٪ كل شهر

يبلغ العائد الفعلي 50٪ عند الاستحقاق.

تفاصيل وشروط شهادة ادخار البنك التجاري الدولي بعائد ثابت 22%