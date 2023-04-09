اقتصاد
تعرف على أحدث شهادات البنك التجاري الدولي بعائد يصل حتى 50%
بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 2٪ في اجتماعه يوم الخميس 30 مارس قدم البنك التجاري الدولي (CIB) شهادة ادخار جديدة بعائد ثابت بنسبة 22٪ بشرط شروط معينة، كما قدم بنك مصر وبنك مصر شهادتي ادخار بفائدة متناقصة تصل إلى 22٪، والآن سوف نتعرف على أحدث شهادات البنك التجاري الدولي.
أحدث شهادات البنك التجاري الدولي
- عائد ثابت على مدى ثلاث سنوات
- مضاعفات 1000 جنيه وحد أدنى للشراء 1000 جنيه
- 50٪ فائدة شهرية
- العائد على ربع السنة: 9.75٪
- 10٪ عائد نصف سنوي
- عائد جيد 00٪ كل شهر
- يبلغ العائد الفعلي 50٪ عند الاستحقاق.
تفاصيل وشروط شهادة ادخار البنك التجاري الدولي بعائد ثابت 22%
- تحت مسمى “الثروة” أصدر البنك التجاري الدولي شهادة ثلاثية لمدة ثلاث سنوات وعائد ثابت 22٪ شهريًا بحد أدنى للاستثمار 3 ملايين جنيه مصري ومضاعفات 1000 جنيه مصري.
- بينما يقدم البنك شهادة ادخار لمدة 3 سنوات تسمى بريميوم بحد أدنى للشراء مليون جنيه مصري ومضاعفات 1000 جنيه مصري بعائد شهري ثابت 17٪ و 18٪ سنويًا.
- بحد أدنى للشراء 000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه يقدم البنك التجاري الدولي للأفراد الراغبين في ادخار شهادة ثلاثية لمدة ثلاث سنوات بعائد شهري ثابت 16.5٪ و 17.5٪ تحت اسم (Plus).
- لمدة ثلاث سنوات يقدم البنك التجاري الدولي لعملائه عائدًا شهريًا بنسبة 16٪ وعائد سنوي بنسبة 17٪ على مشترياتهم من التوفير (Prime) بقيمة 10،000 جنيه على الأقل ومضاعفات 1،000 جنيه.