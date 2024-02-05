نهاية محمد ابن يعقوب.. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 147 على فيديو لاروزا وقصة عشق باللغة العربية.. تردد الفجر الجزائرية

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 147، اليوم ننشر لحضراتكم عبر موقعنا البديل أحداث كثيرة حول المسلسل التاريخي التركي قيامة عثمان، حيث حقق المسلسل أكبر قاعدة جماهيرية على الإطلاع وحقق أعلى نسب من المشاهدة على القنوات الفضائية والمنصات المختلفة، ويعتبر المسلسل ضمن أشهر الأعمال، يفضل متابعته الجماهيري من شتى الدول ويستمتعون بكل حدث، اليوم ننشر لكم ما تبحثون عنه منذ عدة أيام حول مسلسل قيامة عثمان الحلقة 147

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 147

هناك بعض الأحداث المسربة من مسلسل قيامة عثمان الحلقة 147 الذي يبحث عنها ملايين المتابعين منذ بداية هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تكون نهاية محمد ابن يعقوب مؤسفة للغاية لأن عثمان يأمر بقطع رأسه أمام الجميع، كما يدخل أروخان مع عثمان في مشاكل وصراعات جديدة بسبب الأميرة هوليفيرا، لكن تحاول هوليفيرا الابتعاد عن أورخان من أجل والده وأنه لا يستحق ما يفعله وخاصةً بأن عثمان كان يساند اورخان طوال الوقت ويساند ووافق على زواجه من أجل أرضاه لكن حالة اتمام هذا الزواج سوف تدخل الدولة العثمانية في حرب جديدة.

أحداث مسلسل قيامة عثمان 147 الموسم 5

حيث تنطلق الحلقة 147 عندما يجتمع عثمان مع عائلته ويخبرهم استعدادهم للحرب وأنها لم تنتهي إلا بالنصر لكن يجب أن نكون حريصين على تلقي الضربات لأن يعقوب يدبر لهم مكائد جديدة، كما حدثت مشادة قوية بين علاء الدين وغونجا فل تنتهي علاقتهم ، ومن جه أخرى تمكن عثمان من إيقاع جيركو تاى في قبضته وتم حبسه داخل القصر، مما أخبر الجيش عثمان بأن البيزنطيين قاموا بإرسال الكثير من صناديق الذهب لكن يشك عثمان في هذا الأمر أنها خطة لتشويه صورة الدولة العثمانية أمام الدول الأخرى، وسوف تستمتعون باٌوى المشاهد والأحداث عند انطلاق الحلقة 147 من المؤسس عثمان الذي نوضح لكم موعدها والقنوات الناقلة عبر الفقرة التالية.

موعد مسلسل قيامة عثمان الجزء الخامس

يعرض قيامة عثمان يوم واحد على كل قناة فضائية مرة في الأسبوع، والعرض الأول للمسلسل يكون على شاشة atv التركية يوم الأربعاء 9 مساءً.

ويوم الأربعاء أيضاً بعد منتصف الليل على فيديو لاروز وموقع النور وقصة عشق مترجم باللغة العربية.

يوم الخميس على الفجر الجزائرية الساعه الحادية عشره مساءً والساعة الواحدة ظهراً يوم الجمعة.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024

التردد : 11034.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب : عمودي.

المعدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة ATV التركية