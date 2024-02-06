التردد الجديد لقناة ميكي كيدز بعد تحديث القناة 2024 عبر النايل سات

يهتم الكثير من الآباء بتنزيل قناة ميكي للأطفال على تلفازهم من أجل مساعدة الأطفال على قضاء بعض الوقت المسلي والممتع ومن ناحية أخرى مفيد أمام التلفاز فمعظم قنوات التلفاز لا تلائم الأطفال في مختلف الفئات العمرية، لهذا فإن قنوات الأطفال مثل قناة ميكي التي انطلقت بعام 2019 من القنوات التي يهتم بها أولياء الأمور أكثر ولا سيما قناة ميكي تحديدًا فبعد تغيير التردد ما هو تردد قناة ميكي الجديد؟

محتوى قناة ميكي للأطفال

هناك فئات مختلفة من العروض التلفزيونية التي تعرض على شاشة القناة تتنوع بين الأفلام الكرتونية المسلية التي تناسب فئات عمرية كثيرة وكذلك المسلسلات الكرتونية المختلفة التي تسلي الأطفال عند قضاء الوقت أمام التلفاز، كما أن متابعة مثل تلك البرامج التلفزيونية يساعد على تحسين النطق والكلام لدى الأطفال خاصةً في مراحلهم العمرية المبكرة، بالإضافة إلى أن البرامج التعليمية المقدمة على القناة ستساعد في تحسين هذا بشكل أقوى وأفضل لهذا فإن قضاء الوقت أمام قناة ميكي لا يقتصر على الترفيه فقط ولكنه تعليمي في نفس الوقت.

تردد قناة ميكي الجديد 2024

من المعروف أن هذه القناة قناة مصرية انطلق البث الأول لها منذ حوالي أربع سنوات ولا يوجد لها سوى تردد واحد على قمر نايل سات لأنها مصرية ولكن يستمتع بها الكثير من الأطفال من مختلف الأعمار لما يقدم على القناة، وللتردد يتم إضافة هذه التفاصيل في مربع البحث لإيجاد القناة بسهولة وتنزيلها:

رقم التردد الجديد لها 11526.

ضبط الاتجاه في الناحية الأفقية.

وترميزها 27500.

أما التصحيح للخطأ بإضافة هذا الكود ¾.

تستطيعون مشاهدة المحتوى المسلي والترفيهي والتعليمي في نفس الوقت على قناة ميكي بعد ضبط هذا التردد والبحث عن القناة وإيجادها على الشبكة ثم تنزيلها مع العلم أنها مناسبة لكافة الأعمار.