موعد مباراة الأهلي وسموحة الودية 05-02-2024 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي وسموحة، ينهي النادي الأهلي المران الأخيرة له تحت قيادة المدير الفني مارسيل كولر” استعداداً لمواجهة فريق سموحة في المباراة الودية التي تجمع بينهما اليوم الموافق الإثنبن 6 فبراير 2024، والتي سوف تقام على لستاد القاهرة الدولي ، ضمن تحضيرات النادي الأهلي لملاقاة شباب بلوزداد الجزائري، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وسموحة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البحكم لمباراة الأهلي وسموحة مساء يوم الإثنبن الموافق 5 فبراير 2024، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، والساعة الرابعة عصراً بتوقيت السعودية.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري، يوم 16 فبراير الجاري في إطار الجولة الرابعة من عمر المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

شارك النادي الأهلي في 3 مباريات في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، استطاع النادي الأهلي أن يحقق الفوز في المباراة الأولى له أمام ميدياما الغاني بثلاثة أهداف ثم تعادل أمام يامج أقريكانز التنزاني بهدف لمثله، وكانت المباراة الأخيرة له عندما تعادل سلبياً أمام شباب بلوزداد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الثالثة .

يتواجد النادي الأهلي في صدارة المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال افريقيا، برصيد 5 نقاط ويحتل فريق أفريكانز المركز الثاني برصيد 5 نقاط أيضاً، فيما يتواجد فريق شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 4 نثاط، ويحتل مبدياما الغاني المركز الرابع بأربع نقاط أيضاً.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الأهلي وسموحة على قناة الأهلي التي يمكنكم استقبالها على التردد التالي: