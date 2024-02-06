أخيرا “ظهرت النتائج” رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم 2024 لينك جميع المحافظات نتيجة نت

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم 2024 يرغب آلاف من الطلاب عن في التعرف على طريقة الاستعلام عنها في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، حيث تعد هذه المرحلة التعليمية هامة وفاصلة في حياة كل طالب لأنها تحدد مصيره إذا كان سينجح فيه إكمال دراسته في الثانوية العامة أو الالتحاق بالمدارس الفنية والمهنية.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم 2024

صرحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم بخصوص نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول 2024 بأنه سيتمكن جميع الطلاب من البحث عن نتائجهم من خلال منصة بوابة التعليم الأساسي، وسيكون ذلك متاحا بمجرد الإعلان الرسمي عن ظهور النتائج والانتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق في جميع الكنترولات، وقد بدأ الطلاب أداء هذه الاختبارات في يوم 17 يناير وانتهوا منها في يوم 24 من ذات الشهر، وقد وضحت الدكتورة أماني قرني وكيلة وزارة التربية والتعليم بالفيوم أن أعمال التصحيح لا تزال جارية ويبذل الكنترول أقصى جهده حتى ينتهي من النتيجة ويتم إعلانها، وسيتم ذلك قريبا جدا وبمجرد الانتهاء من تجميع الدرجات واعتماد النتيجة من السيد محافظ الفيوم السيد الدكتور أحمد الأنصاري بعدها سيتمكن كل طالب من التعرف على النتيجة بكل سهولة سواء من خلال الموقع الإلكتروني أو عن طريق المدرسة التابع لها.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم

سيتم توفير نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2024 على موقع مديرية التربية والتعليم حتى يتمكن جميع الطلاب من التعرف على نتائجهم بكل سهولة وبشكل مجاني، ويمكن الاستعلام عنها من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:

قم بزيارة موقع منصة التعليم الأساسي التابع لمحافظة القاهرة .

. أو الحصول على نتائج المحافظات عن طريق موقع نتيجة نت.

ثم اضغط على أيقونة نتائج الامتحانات.

بعدها حدد الصف وهو الثالث الإعدادي ثم حدد الفصل الدراسي.

اكتب بيانات الطالب ورقم الجلوس.

اضغط على زر عرض النتيجة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية

أعلنت محافظة الغربية عن اعتماد النتائج بشكل رسمي الخاصة بالصف الثالث الاعدادي الترم الاول، حيث يتم الحصول عليها عبر موقع بوابة مديرية التربية والتعليم بالغربية، والإستعلام عنها برقم الجلوس الخاص بالطالب، حيث أنها تكون متاحة في خلال دقائق قليلة من الآن والتعرف عليها عبر موقع نتيجة نت.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسم

يتابع الآن كل الطلبة والطالبات في مختلف المحافظات المصرية البحث عن رابط استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية، حيث أن النتائج قد ظهرت في العديد من المحافظات، وجاري اعتماد ورفع النتائج في المحافظات الأخرى، حيث تظهر درجات الطالب أمامه على الشاشة فور الضغط على زر عرض النتيجة.