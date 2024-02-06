“بَوابة الأزهر الإلكترونية” استخراج نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية برقم الجلوس فقط 2024 استعلام كُل المحافظات

الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية بالاسم فقط عبر بوابة الازهر الشريف الالكترونية من أهم الموضوعات التي تشغل الطلاب في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية حيث يريد هؤلاء معرفة متى يتم الإعلان عن هذه النتائج وكيفية الاستعلام عنها وذلك بسبب أهمية هذه المرحلة التعليمية في حياه الطلاب، حيث أنها تعد من أهم السنوات التعليم الأساسي وفي السطور التالية سنتعرف على أهم الأخبار المتعلقة بالنتيجة وكيفية الاستعلام عنها من خلال منصة بوابة الأزهر.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس فقط

الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2024 عبر بوابة الازهر الالكترونية يتم في وقت قريب جدا، حيث انتهى الطلاب من أداء هذه الامتحانات في الشهر يناير الماضي 2024 واستمرت هذه الامتحانات لمدة سبعة أيام، الجدير بالذكر أنه قد صرح السيد الدكتور أيمن عبد الغني الذي يشغل منصب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بأنه سيتم الإعلان عن النتائج خلال أيام المعدودة بعد أن يتم الانتهاء تماما من أعمال التصحيح والمراجعة وتجميع الدرجات وذلك لكي يحصل كل طالب على حقه ولا يتعرض للظلم وبعده انتهاء اللجان التصحيح من عملها سيتم اعتماد النتائج ورفعها على البوابه الالكترونيه من اجل تسهيل عملية الاستعلام على النتائج حيث سيصبح بإمكان الطلاب الاطلاع على نتيجة فى خلال ثوان معدودة عن طريق البحث برقم الجلوس من خلال منصة بوابة الازهر الشريف.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري برقم الجلوس والاسم

بعد أن يتم الإعلان الرسمي عن ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2024 سيصبح بإمكان جميع الطلاب وأولياء الأمور البحث عن هذه النتائج والاطلاع عليها بشكل مجاني تماما وذلك من خلال منصة بوابة الأزهر واتباع الخطوات البسيطة التالية:

في البداية قم بالتوجه إلى موقع بوابة الازهر الشريف .

اضغط على نتائج الامتحانات.

ثم اختر المرحلة التعليمية.

حدد الشهادة الابتدائية.

اكتب بيانات الطالب مثل الاسم ورقم الجلوس.

انقر على أيقونة عرض النتيجة.

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية برقم الجلوس

يستطيع كل الطلاب أن يقوموا بالاستعلام عن نتائج الصف الثالث الاعدادي الازهري بشكل الكتروني يوم الغد الثلاثاء الموافق السادس من شهر فبراير الجاري، وذلك بعد أن يتم اعتماد النتائج رسميا من قبل قطاع الازهر الشريف، والاعلان عن نسب نجاح الطلاب سواء للبنين أو البنات، والتعرف على النتائج عقب هذا الأمر.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهري برقم الجلوس اليوم السابع

يمكنك عزيزي الطالب إتمام عملية استخراج النتائج بدون أي صعوبات من خلال المنزل، وذلك عن طريق الروابط الرسمية التي تم تخصيصها من قبل قطاع الازهر الشريف، حيث تتم عملية الاستعلام عن النتائج برقم جلوس الطالب، والذي عن طريقه يتم التعرف على النتيجة بشكل الكتروني فور ظهورها.