كيف تحميل ماين كرافت أخيراً دخول المنزل السري 🔥دياموند الخطير

في عالم ماين كرافت، يكون الإبداع هو الوسيلة الأولي والاهم في منافسة العالم المفتوح، في لعبة استراتيجية قوية تحتوي علي العديد من الأسرار والخبايا التي تتيح للاعبين اكتشافها بأساليب صعبة مختلفة، تم نشاء اللعبة في عام 2009 من خلال المبرمج المشهور Notch الذي حظي علي شعبية كبيرة بعد شهرة لعبة Minecraft، تركز اللعبة علي بناء وتشييد المباني من خلال مكعبات ثلاثية الأبعاد مكونة من الرمال والحديد والطوب المقوي لبناء البيوت والأسلحة، بالإضافة إلى الاستعانة ببعض أنواع الخشب لبناء سرير و نوافذ وأسلحه خفيفة وإشعال النار لتناول الأطعمة المختلفة التي تم صيدها.

طريقة تحميل لعبة MineCraft مجاناً

يوجد العديد من النسخ للعبة ماين كرافت الأصلية، ولكن يوجد نسخة واحدة مجانية وهي تسمي Minecraft classic وتلك النسخة التي يمكنك تحميلها بطريقة مجانية ولكنها تعد نسخة مضغوطة من اللعبة الأصلية، حيث أنها تعطي للمستخدم فكرة حول لعب اللعبة بصورة مبسطة، أما إذا كنت تريد اللعبة الأصلية فيجب عليك شراءها من موقع اللعبة الأصلي أو من خلال منصة Google play علي الهاتف المحمول، وذلك عن طريق دفع ثمن اللعبة ببطاقة الشراء الخاصة بك والانتظار حتي يكتمل التحميل.

تنزيل Minecraft لنظام الويندوز

الدخول علي صفحة تحميل لعبة ماين كرافت الأصلية اختيار نسخة ماين كرافت لنظام Windows سيتم تنزيل المحاكي الداعم للعبة Minecraft لنظام الويندوز تثبيت اللعبة علي الحاسوب وبدء اللعب

تنزيل Minecraft علي الاندرويد والايفون