“هتملي الفريزر خلاص” اسعار الدواجن اليوم في البورصة الاثنين 5 فبراير 2024 للمستهلكين

اسعار الدواجن اليوم في البورصة ما يشغل محركات البحث في الفترة الحالية وخصوصاً مع الزيادة الملحوظة للتي تشهدها أسعار الفراخ بأنواعها من الفراخ البيضاء والساسو، وكذلك شهدت كارتونة البيض ارتفاع جديد خلال الأيام الماضية، لذلك يبحث المواطنين باستمرار عن اسعار الدواجن، وهل يوجد بها زيادة جديدة أو سجلت انخفاض، وفيما هو آت نوضح لكم سعر الدواجن في البورصة اليوم، وكذلك السبب وراء هذا الارتفاع في الفترة الأخيرة فضلاً تابعونا.

اسعار الدواجن اليوم في البورصة

تأتي زيادة أسعار الفراخ هذه الأيام بسبب الزيادة الكبيرة التي شهدتها أسعار الأعلاف الخاصة بالدواجن، بحيث يأتي سعر الفراخ اليوم كالتالي حسب كل نوع:

سجل سعر الفراخ البيضاء اليوم في البورصة سعر 93 جنيه مصري، بحيث يصل للمستهلك بسعر 100 جنيه وكحد أقصى 105 جنيه مصري.

كما سجل سعر الفراخ الساسو اليوم نحو 120 جنيه مصري لأقل سعر، و 121 جنيه لأعلى سعر

في حين سجل سعر الفراخ البلدي اليوم نحو 100 جنيه للكيلو.

ويأتي سعر الفراخ البيضاء الأمهات للكيوا الواحد 78 جنيه مصري.

ويكون سعر الفراخ الأبيض البياض أرض بنحو 66 جنيه للكيلو للمستهلك.

وسعر الفراخ الأبيض البياض سلك للمستهلك بنحو 64 جنيه مصري.

ويكون سعر الفراخ الأحمر بياض أرضي بنحو 76 جنيه للكيلو.

ويأتي سعر الأحمر البياض سلك بنحو 72 جنيه للمستهلك.

أسعار البيض اليوم الاثنين للمستهلك

وصل سعر كارتونة البيض الابيض اليوم إلى 145 جنيه مصري، بحيث يصل إلى المستهلك بقيمة 160 جنيه مصري، بينما وصل سعر كارتونة البيض الأحمر 147 جنيه مصري بنحو 165 جنيه مصري للمستهلك.