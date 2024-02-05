من هنا لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان 2024

مع لحظات الترقب لدى أكثر من 27 ألف طالب وطالبة من أبناء الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان، يسعدنا أن نقدم لكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان الفصل الأول 2024، خاصة بعد زيادة مؤشرات البحث عنها خلال الأيام الماضية.

موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان 2024

ونظرا للأهمية الكبيرة التي تحظى بها النتيجة وإتجاه أنظار عدد كبير جدا من الطلاب وذويهم للبحث عن النتيجة، والبالغ عددهم أكثر من 27 ألف طالب وطالبة قاموا بأداء الامتحان أمام عدد 303 لجنة، حيث إنه من المقرر وفقا لمصادر بمديرية التربية والتعليم أن يقوم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان باعتماد النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة، مع انتهاء كافة أعمال الكنترول ورصد الدرجات.

الآن لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان 2024 برقم الجلوس فقط

هذا ومن المقرر رفع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان 2024 على المواقع الرسمي والبوابة الإليكترونية لمحافظ أسوان، فور اعتمادها من السيد اللواء المحافظ، للتيسير على الطلاب وتسهيل عملية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان 2024 من خلال عدة طرق، منها:

زيارة الموقع الرسمي والبوابة الإليكترونية لمحافظة أسوان من هنا .

البحث والوصول للنتيجة برقم الجلوس من خلال موقع نتيجة نت.

والآن طلاب الشهادة الاعدادية بأسوان توزيع درجات امتحانات نصف العام

المجموع الكلي 140 درجة (اللغة العربية 40 درجة- اللغة الإنجليزية 30 درجة- الدراسات 20 درجة- الرياضيات 30 درجة- العلوم 20 درجة).

مع خالص الأمنيات للجميع بالنجاح والتوفيق

يمكنك متابعة :-

بالاسم ورقم الجلوس الوصول إلى نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول بمختلف المحافظات من هنا