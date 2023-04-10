أخبار مصر

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس 2023

منة الله شريفمنذ 4 ساعات
0

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي،  يبحث المواطنين عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي،  حيث يمكن الاستعلام عن فاتورة الخط الارضي او سداد قيمة الفاتورة من خلال الرابط الرسمي التي اتاحتة المصرية للاتصالات،  ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي الرابط الرسمي للاستعلام وموعد سداد الفاتورة.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

 

اتاحت المصرية للاتصالات رابط للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي،  وذلك للتسهيل علي المواطنين الاستعلام بدلا من الذهاب الي مقر المصرية للاتصالات،  ويمكن الاستعلام من خلال الرابط الرسمي للمصرية للاتصالات، ويمكن الاستعلام ايضا من خلال الاتصال علي رقم 19777.

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي

قامت المصرية للاتصالات بتحديد موعد سداد فاتورة الخط الارضي لشعر مارس 2023 حيث تم تحديد فترة سماح من يوم 15 مرس 2023، وجتي يوم 14 ابريل 2023، واذا لم يتم السداد يتم قكع الخط الارضي علي جميع العملاء الذين لم يقومو بتسديد فاتورة الخط الارضي ومنع عنهم المكالمات وعدم استقبال المكالمات.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس 2023

  • اولا الدخول علي الموقع الالكتروني الخاص بالمصرية للاتصالات.
  • ثانيا ادخال رقم التيلفون الارضي الهاص بك.
  • ادخال كود المحافظة التابعة لك.
  • الضغط على خانة الاستعلام عن فاتورة التيلفون الارضي.

جدير بالذكر ان يتم سداد فاتورة الخط الارضي من خلال اكثر من طريقة مثل، المقر الرسمي للمصرية للاتصالات، من خلال فودافون كاش،  من خلال مكاتب البريد المصري، ويمكن ايضا من خلال ماكينات ATM التابعة لبنكي الأهلي المصري وبنك CIB، و  الخدمات الرقيمة منها  سداد، مصاري، خدماتي، أمان، ممكن، Bee.

الوسوم
منة الله شريفمنذ 4 ساعات
0

مقالات ذات صلة

رابط للاستعلام عن فاتورة الخط الارضي

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالرقم من المصرية للاتصالات

منذ 12 دقيقة
نصائح للتقليل من فاتورة الكهرباء

حتي لو مشغل تكيف ليل نهار.. فكرة جهنمية لتقليل فاتورة الكهرباء جربها وامنع عداد الكهرباء من شفط اموالك

منذ 3 ساعات
عقوبات قانون المرور الجديد 2023

حبس سنة وغرامة 20 ألف جنية.. على مرتكبي هذه المخالفات تعرف عليها قبل فوات الآوان

منذ 3 ساعات

HERE.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر ابريل عبر موقع المصرية للاتصالات

منذ 3 ساعات

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى