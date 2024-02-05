سعر الدولار مقابل الجنيه بالسوق السوداء والبنوك بعد رفع سعر الفائدة

سعر الدولار مقابل الجنيه بالسوق السوداء هو كا يتم البحث باستمرار، وذلك مع التذبزبات التي يشهدها سعر الدولار مقابل الجنيه للمصري، والانخفاض المفاجئ الذي شهدته السوق السوداء بعد أن تم رفع سعر الفائدة، لذلك يبحث التجار والمتداولين باستمرار عن سعر صرف الدولار سواء بالبنوك أو بالسوق السوداء، وفيما هو آت نوضح لكم السعر الأخير له بالبنوك والسوق السوداء فضلاً تابعونا.

سعر الدولار مقابل الجنيه بالسوق السوداء

شهدت أسعار الدولار اليوم انخفاضاً جديداً في السوق السوداء، وذلك بعد أن كسر حاجز الـ 70 جنيه ليصل إلى 73 جنيه بالسوق الموازية، بحيث سجل الدولار اليوم سعر:

سجل سعر الدولار اليوم في السوق السواء سعر 55.9 جنيه للشراء، و 56 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

لم تشهد البنوك أي تغير في سعر الدولار في الفترة الأخيرة، حيث ظلت الاسعار كما هي دون زيادة، بحيث سجل الدولار في مقابل الجنيه المصري بكافة البنوك سعر: