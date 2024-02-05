مسابقة الحلم… المسابقة الأكبر في الوطن العربي وجوائزها بملايين الدولارات

الآن وحصريا وبالتزامن مع العام الجديد 2024، تستمر مسابقة الحلم على قناة mbc بتقديم جوائز الأحلام للمشتركين الفائزين، كما تم إتاحة رابط الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 لربح 100 ألف دولار شهريا ومليون دولار في نهاية العام، حيث تعد مسابقة الحلم هي بالفعل واحدة من أهم وأضخم المسابقات التلفزيونية في الوطن العربي، والتي يقدمها الإعلامي مصطفى الأغا ويرغب الملايين من أبناء الوطن العربي الاشتراك بها من أجل تحقيق الأحلام وربح المنازل الفخمة والسيارات الفاخرة وغيرها من الجوائز الضخمة التي يحلم بها أي شخص، فقط كل ما عليك هو الاشتراك في المسابقة من خلال اختيار طريقة الاشتراك التي تناسبك.

لينك الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

مع بداية حلول العام الجديد 2024، بدأت فعاليات الموسم الجديد من مسابقة الحلم، حيث تم طرح رابط الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 عبر قناة MBC، إذ ينتظر آلاف الأشخاص السحب الشهري والسحب على الجائزة الكبرى لهذا العام، حيث يتم الاشتراك من قبل الراغبين في هذه المسابقة من خلال إرسال قصيرة على الرقم المرادف لبلد المشترك مع احتوائها على كلمة حلم أو Dream، وعقب إرسالها سوف تصلك رسالة تؤكد اشتراكك في المسابقة، مع عدة رسائل أخرى لزيادة فرصك تكلفة كل منها 7 جنيهات مصرية إذا كان المرسل من جمهورية مصر العربية.

تعرف على شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

هذا وقد وضعت إدارة برنامج الحلم مجموعة من الشروط المهمة التي ينبغي توافرها في المتقدم للفوز بأحد جوائز الحلم، وذلك حتى يستطيع الاشتراك في مسابقة الحلم الجديدة، وتتمثل هذه الشروط في النقاط التالية:

لا بد من أن يكون المتقدم عربي الجنسية.

تجاوز المشترك سن 18 عاما.

الإقامة داخل أحد البلاد العربية.

ألا يكون المشترك متزوجا من أحد العاملين والعاملات في المسابقة، وذلك تحقيقا لمبدإ الشفافية والنزاهة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 بعدد من الدول العربية

كما وفرت إدارة برنامج الحلم عدة أرقام لإتاحة المجال للراغبين في التسجيل في مسابقة الحلم من كافة أنحاء العالم، حيث يمكن التواصل من خلال أحد الأرقام الآتية:

من مصر يمكن الاتصال من فودافون عبر 95458، ولعملاء أورنج التواصل على 98880 وتكلفة الرسالة الواحدة 7 جنيهات.

وفي حين الرغبة التواصل من دولة الإمارات العربية المتحدة يتم الاتصال وإرسال الرسالة إلى 6070.

بينما يمكن التواصل على رقم 650444 داخل المملكة العربية السعودية.

وبدولة الكويت على رقم 4141.