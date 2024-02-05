عرفت الخبر الجديد ولا لسه! موعد صرف معاشات تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة 2024 شهر فبراير

ينتظر الجميع في مصر من الذين يحصلون على معاشات تكافل وكرامة موعد صرف معاشات تكافل وكرامة ويتساءل المواطنين ما اذا كان هناك زيادة في معاشات تكافل وكرامة في شهر فبراير ام انا مجرد شائعات وفي السطور القادمة سنوضح لكم كل المعلومات حيال هذا الموضوع .

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة 2024 شهر فبراير

يترقب الجميع من المواطنين الحاصلين على معاشات تكافل وكرامة الزيادات الجديدة لشهر فبراير للعام الجديد 2024 وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن شائعات الزيادة الجديدة لمعاشات تكافل وكرامة لشهر فبراير ما هي الا مجرد شائعات , وأنه لا توجد أي زيادات في شهر فبراير , وموعد صرف معاشات تكافل وكرامة يوم 15 من شهر فبراير المقبل 2024 , وأنه من المحتمل زيادة معاشات تكافل وكرامة في شهر يوليو القادم 2024 مع بداية السنة المالية الجديدة

شرط الحصول على معاشات تكافل وكرامة

هناك شروط للحصول على معاشات تكافل وكرامة لأصحاب الامراض المزمنة كالسكري والضغط وأمراض الكبد والكلى , وذوي الاحتياجات الخاصة ,وللحصول على المعاشات عليهم اتباع التالي:

أولا : علي المتقدم التوجه الى الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل السكن الخاص به .

ثانيا: تقديم المستندات المطلوبة ، وتقديم صور ضوئية لبطاقة الرقم القومي الخاص به بشرط أن تكون سارية.

رابعا: تقديم شهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة اعاقة تبدا من 50 او غيرها من الوثائق المطلوبة .

وعند توفر كل الشروط السابقة به وتقديم جميع الاوراق المطلوبة سوف يحصل على معاش تكافل وكرامة .