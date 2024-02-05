يا ألف نهار مبروك “هسة كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024” .. ظهرت كلها

يبحث العديد من المواطنين في العراق في الفترة الأخيرة عن كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ، حيث يعد برنامج الرعاية الاجتماعية برنامجا تم وضعه من قبل الحكومة العراقية لتقديم المساعدات المالية والمعنوية للمواطنين محدودي الدخل أو الذين يواجهون صعوبات في المعيشة ، حيث قامت الحكومة العراقية بصرف مبالغ مالية لهؤلاء المواطنين ليواكبوا التغيرات التي تحدث في الدولة في ظل تدهور الاقتصاد العالمي والمحلي ، وغلاء الأسعار والسلع وفي السطور القادمة سنوضح لكم كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وكيفية الالتحاق بالرعاية الاجتماعية لمن يريد الحصول على دعم مادي .

كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

قامت هيئة الحماية الاجتماعية بالعراق بتوفير رابط الكتروني يمكن للمواطنين من خلاله الاستعلام عن كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق , وسنوضح لكم كيفية معرفة كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية:

أولا: ادخل الى موقع مظلتي من هنا

ثانيا: قم بإدخال الرقم الوطني العراقي الخاص بك.

ثالثا : قم بإدخال رمز التحقق المرئي .

رابعا: اضغط على زر بحث.

خامسا : بعد الضغط على زر بحث سيظهر لك اسمك وحالتك في نظام هيئة الحماية الاجتماعية ، ومقدار الدعم المالي الذي ستتلقاه, وموعد الصرف.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

1-أن يكون المتقدم للرعاية الاجتماعية عراقي أو فلسطيني مقيم في العراق.

2-أن يكون المتقدم صاحب دخل محدود.

4-ألا يكون المتقدم من أصحاب الأملاك أو العقارات.

5-ألا يكون المتقدم مدان بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.

6-ألا يكون المتقدم صاحب مهنة تدر عليه دخل كبير .