“ربنا يستر” توقعات ليلى عبد اللطيف 2024…وحقيقة الحرب بين أمريكا واليمن

ما زالت توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 تحظى على اهتمام وبحث عدد كبير من المتابعين، خاصة بعد أن تنبأت بـ انفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز عن زوجها الفنان أحمد العوضي، وبالفعل تم الإنفصال بينهما رسمياً مطلع العام الجاري، وبدأت عمليات البحث تتزايد خلال الساعات الأخيرة عن توقعات ليلي عبد اللطيف 2024، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية ….

توقعات ليلى عبد اللطيف 2024

حيث توقعت خبيرة الأبراج اللبنانية ليلى عبد اللطيف على صفحتها الرسمية على اليوتيوب أن الضربات الأمريكية الموجهة على اليمن سوف تبقى محور اهتمام وبحث الكثير من المواطنين خاصة بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن تنفيذ ضربات ضد مسيرات تتبع الحوثيون والتي كانت جاهزة على الإطلاق، وأشارت ليلى عبد اللطيف أن الضربات الأمريكية علي اليمن سوف تكون على صدارة الأخبار يومياً، وكا يحدث الآن ما هو إلا بداية للمفاجآت العسكرية المقبلة، معبرة أن “القادم أصعب”.

كما تنبأت ليلى عبد اللطيف خلال توقعات 2024، عن اكتشاف علاج لمرض السرطان وهذا ما تم الإعلان عنه من قبل مجلة Nature Chemistry والخاص بـ اكتشاف علاج يقضي تماماً على مرض السرطان دون أن يؤثر على الخلايا السليمة في جسم الإنسان.

توقعات ليلي عبداللطيف بفوضى الاكوادور

وتحدثت ليلى عبد اللطيف أيضاً عن تطورات أمنية جديدة سوف تشهدها الاكودادور والتي سوف ينتج عنها صراع بين الحكومة وكبار العصابات وسوف تعلن البلادج عن رفع حالة الطوارئ لمدة 60 يوم، وفي نهاية الحديث أكدت ليلى عبد اللطيف أن كل كا تحدثت عنه ما هو إلا مجرد توقعات وأنها لا تغلب الغيب وأنه بيد الله سبحانه وتعالى.