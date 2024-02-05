بدون خبرة نهائيًا “راتب مجزي + حوافز شهرية” وظائف بنك مصر 2024 الجديدة لهذه المؤهلات

يبحث العديد من حديثي التخرج في الجامعات المصرية ومن يريدون العمل في مجال البنوك عن وظائف بنك مصر ، ومن المعروف أن بنك مصر يعرض فرص لتوظيف حديثي التخرج كل فترة وفي السطور القادمة سنوضح لكم كيفية الحصول على وظائف بنك مصر وشروط الحصول على هذه الوظائف وكل المعلومات التي تريدون معرفتها .

وظائف بنك مصر

أكد بنك مصر انه لكي تكون من الموظفين في البنك يجب أن تتوافر بك عدة شروط وفيما يلي سنوضح لكم تلك الشروط:

أولا : ان يكون لدى المتقدم خبرة من 0 الى 3 سنوات .

ثانيا : أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها .

ثالثا : ان يكون المتقدم حاصلا على تقدير جيد فما أعلى .

رابعا : الا يتجاوز سن المتقدم عن 28 عاما .

خامسا : الا يكون لديه اقارب من اي نوع يعملون في البنك .

ومن الوظائف التي يمكن للمتقدمين الحصول عليها فور توظيفهم في بنك مصر :

-استكمال معاملات حساب عملاء البنك ، والتأكد من موازنة درج النقود مع ورقة التسوية واسترداد أي نقص أو فائض ، ومعرفة خدمات مسبقة لجميع العملاء لضمان المستوى الامثل لرضا العملاء وحل جميع المشكلات ، والعمل على تحقيق الخدمة المستهدفة للفرع ، وتوجيه العملاء لاستخدام الخدمات المصرفية الالكترونية المختلفة ، وتنفيذ مجموعة متنوعة من من المعاملات والخدمات التي تشمل قبول المدفوعات لأنواع مختلفة من الحسابات وصرف الشبكات وتحويل الأموال .