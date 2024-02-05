عربيتك في انتظارك “الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024” .. لأصحاب الهمم

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024 حيث توفر وزارة التضامن الاجتماعي كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة والذي يتميز بالكثير من المزايا المختلفة التي توفرها الحكومة المصرية تسهيلًا على الكثير من المواطنين من أصحاب القدرات الخاصة ويمكن الاستعلام عن القبول أو الرفض للحصول على كارت الخدمات المتكاملة عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة المصرية.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024

نكشف اليوم عن خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة وذلك بعد توقيع الكشف الطبي للمعاقين المتقدمين للحصول على كارت الخدمات المتكاملة ، ويتم توقيع الكشف الطبي بمستشفيات وزارة الصحة في محافظتك وتظهر النتيجة خلال اسبوع أو 10 ايام من توقيع الكشف الطبي ، ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال الخطوات التالية:

أولًا قم بالدخول عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا. ثم اضغط على “الاستعلام عن نتيجة بطاقة الخدمات المتكاملة”. ثم قم بتسجيل الرقم القومي. ثم اضغط على عرض النتيجة. تظهر نتيجة الكشف الطبي بالقبول أو الرفض يمكن إعادة الكشف الطبي في حالة الرفض.

مزايا كارت الخدمات المتكاملة

يتمتع المواطنين من ذوي الاعاقة بالكثير من الخدمات المميزة التي يوفرها كارت الخدمات المتكاملة التي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي بتوجيهات من رئيس الجمهورية وهي كالتالي: