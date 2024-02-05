خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي 2024 شهر فبراير من غير الزيادة الجديدة!! أعرف ازاي

يبحث الكثير من عملاء الخط الأرضي عن خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي حيث أتاحت شركة وي امكانية دفع فاتورة الخط الأرضي إلكترونيًا عبر خاصية الدفع الإلكتروني عبر موقع شركة WE ويسعى الكثير من المواطنين لدفع فاتورة الخط الارضي لتجنيب قطع خدمة الخط الارضي والانترنت ، كما يمكن دفع فاتورة الخط الأرضي من خلال تطبيق وي عبر جهازك المحمول بكل سهولة ويسر ، ويتم دفع فاتورة الخط الارضي شهريًا أو يتم دفعها كل 3 أشهر.

خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي

ازدادت عمليات البحث في الساعات الاخيرة الماضية من قبل الكثير من المواطنين عن كيفية دفع فاتورة الخط الارضي إلكترونيًا لتجنب توقيع غرامة مالية في حالة تأخر الدفع أو تحويل الخط الارضي إلى استقبال وكذلك لتجنب قطع خدمة الخط الأرضي والإنترنت الأرضي وذلك عبر الخطوات التالية:

أولًا قم بالدخول عبر تطبيق وي على جهازك. ثم قم بالضغط على دفع الفواتير. ثم اضغط على دفع فاتورة الخط الارضي. ثم قم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة. ثم اضغط على “دفع”.تظهر رسالة “تم اتمام العملية بنجاح”. كما يمكن دفع فاتورة الخط الأرضي عبر خدمة فوري أو زيارة سنترال شركة وي في منطقتك.

رابط الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي

بعد معرفة خطوات دفع فاتورة الخط الارضي يبحث الكثير من عملاء شركة وي والخط الأرضي عن كيفية الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي عبر موقع شركة وي وذلك عن طريق الخطوات التالية: