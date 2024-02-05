رجعنا للهم من تاني “كم يوم باقي على الترم الثاني 2024؟” .. وزارة التعليم توضح

كم يوم باقي على الترم الثاني 2024؟ يطرح الكثير من الطلاب والطالبات في جميع المدارس الحكومية والخاصة هذا السؤال خلال الفترة الاخيرة الماضية وذلك مع بداية اجازة نصف العام يوم السبت الماضي الموافق 27 يناير 2024 حيث يتبقى فقط 10 أيام على بداية الفصل الدراسي الثاني حيث يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 في جميع المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الجمهورية.

كم يوم باقي على الترم الثاني 2024؟

يفصلنا عن بداية الترم الثاني 10 أيام فقط متبقية في اجازة نصف العام والتي بدأت يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وتستمر لمدة اسبوعين متتاليين حتى يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024 وتبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير القادم ، ومن الجدير بالذكر أن الفصل الدراسي الثاني يستمر لمدة 16 أسبوع دراسي ، وينتهي الترم الثاني يوم 30 مايو 2024 وفق الخطة الزمنية للعام الدراسي الحالي التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم في بداية العام الدراسي الحالي.

موعد بداية الترم الثاني في الجامعات المصرية 2024

أعلن المجلس الاعلى للجامعات عن موعد بداية الترم الثاني في جميع الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية والجامعات الخاصة وذلك يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 ، ومن الجدير بالذكر أن نتيجة امتحانات الترم الاول في الجامعات تظهر خلال الأسبوع القادم بعد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة ، ومن الجدير بالذكر ان جميع امتحانات الفصل الدراسي الاول انتهت يوم الأربعاء الماضي الموافق 24 يناير 2024.