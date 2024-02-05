حقيقة تأجيل الدراسة في الترم التاني 2024 “التعليم يحسم الأمر” .. اوعي تودي عيالك

تداولت اليوم عدة صفحات على فيسبوك أخبارا حول تأجيل بداية الترم الثاني وعودة الدارسين إلى مؤسسات التعليم في فبراير 2024 ولكن يجب أن نشير إلى أن وزارة التعليم قد أعلنت رسميا عن الموعد النهائي لبداية الفصل الدراسي الثاني لعام 2024.

حقيقة تأجيل الدراسة في الترم التاني 2024

في الفصل الدراسي الثاني لعام 2024 من المقرر أن تبدأ الدراسة في الجامعات اعتبارا من السبت 10 فبراير حيث ستمتد فترة الدراسة لمدة 16 أسبوعا تنتهي في الخميس 30 مايو 2024 وستجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2024 وفقا للترتيب الزمني الذي يتناسب مع الطبيعة الخاصة لكل كلية بدأ العام الدراسي 2023/2024 في يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 حيث استمرت الدراسة في الفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعا وانتهت في الخميس 4 يناير 2024 بدأت امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024 وانتهت في الخميس 25 يناير 2024.

معاد دخول المدارس الترم الثاني والجامعات

تتأكد وزارة التربية والتعليم في مصر من أن موعد بداية الترم الثاني لعام 2024 سيبقى ثابتا ولن يتم تأجيله حيث أعلن المتحدث الإعلامي باسم الوزارة أنه لا صحة للأخبار المتداولة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل بداية الفصل الدراسي الثاني الأخبار المضللة وأكد أن الخريطة الزمنية التي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم الجامعي للعام الدراسي 2024 ما زالت سارية المفعولة سوف تبدا في 10فبراير2024.