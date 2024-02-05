يا ألف نهار مكسب “شهادات البنك الأهلي المصري بعائد شهري 35%” .. مش معقول هتاخد المبلغ ده كل شهر؟!

تزداد محركات البحث في الايام الاخيرة عن شهادات البنك الأهلي المصري , حيث قام البنك الأهلي المصري بإصدار شهادات جديدة ، حيث قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري , أن البنك الاهلي المصري قد قرر طرح شهادتي ادخار لمدة عام ، وهذا بعائد يصل إلى 23,5% بعائد يصرف كل شهر , وبعائد 27% بعائد يصرف نهاية العام .

شهادات البنك الأهلي المصري

من المعروف أن البنك الاهلي المصري قد أصدر يوم 4 من شهر يناير للعام الماضي شهادة لمدة سنة بعائد يصل الى 25% يصرف في نهاية كل سنة , وكذلك بعائد شهري يصل الى 22,5% سنويا , وقد استمر طرح هذه شهادات البنك المصري تلك حتى يوم 31 من شهر يناير للعام نفسه ، وتتمثل أعلى هذه الشهادات من حيث العائد في البنك الاهلي المصري ، حيث الشهادة الاولى ثابته لمدة ثلاث سنوات بسعر يصل الي 19% سنويا ويصرف هذا العائد كل شهر ، والشهادة الثانية لمدة ثلاث سنوات ايضا بسعر يصل الى 22% سنويا لمدة اول سنة 18% ويصل الى 16% في السنة الثانية ، اما في السنة الثالثة فيصرف العائد كل شهر.

وقد تم شراء الشهادات من يوم الجمعة الموافق 5 من شهر يناير 2024 من خلال الانترنت والموبايل البنكي ، وقد تم تفعيل هذه الشهادات يوم الاثنين الموافق 8من شهر يناير 2024 , ويمكنكم شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك الاهلي المصري على مستوى الجمهورية.