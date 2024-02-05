المالية تحسم الجدال “حقيقة زيادة رواتب الموظفين 50% بمناسبة رمضان” .. عرفت الكلام على ايه

تداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الاخبار حول حقيقة زيادة رواتب الموظفين 50% بمناسبة رمضان ، وقد أعلنت وزارة المالية في منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن عدم وجود أي زيادات جديدة على رواتب الموظفين وجميع العاملين بالحكومة المصرية بمناسبة شهر رمضان ، بينما تعمل وزارة المالية على تحسين أجور العاملين والموظفين بصفة مستمرة وذلك مع زيادة الأسعار وسوء الاحوال المعيشية في الفترة الأخيرة الماضية.

حقيقة زيادة رواتب الموظفين 50% بمناسبة رمضان

أعلنت وزارة المالية المصرية عن عدم صحة الأخبار المنتشرة حول حقيقة زيادة رواتب الموظفين 50% بمناسبة رمضان وأن آخر زيادة حصل عليها الموظفين كانت في شهر سبتمبر 2023 بقرار من رئيس الجمهورية ومن المتوقع أن يتم تحسين أجور الموظفين في جميع هيئات الدولة خلال الشهور القادمة وذلك مع بداية الموازنة الجديدة للدولة في شهر يوليو 2024 حسب رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

موعد صرف رواتب الموظفين شهر فبراير 2024

أعلنت الحكومة المصرية عن موعد صرف رواتب شهر فبراير 2024 وذلك يوم الخميس الموافق 22 فبراير القادم وتستمر عملية صرف رواتب شهر فبراير لمدة 6 أيام متتالية وذلك حتى يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير القادم ، ويأمل جميع المواطنين والموظفين في الحكومة المصرية بتبكير موعد زيادة الرواتب هذا العام قبل شهر رمضان 2024 وذلك بسبب غلاء الأسعار وغلاء المعيشة خلال الايام الاخيرة الماضية ، وذلك يصدر بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتبكير موعد الزيادة السنوية.