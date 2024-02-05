اسمك فيهم “رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024” .. اخر دفعة

يبحث مجموعة كبيرة من المواطنين في العراق عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية والتي قد اعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية خلال الساعات الأخيرة الماضية ، حيث يمكن الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية من خلال رقم الهوية ، وتعمل وزارة العمل العراقية على توفير الكثير من وسائل الدعم للمواطنين العراقيين في ظل الظروف المعيشية الصعبة خلال الشهور الاخيرة الماضية.

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يستطيع جميع المواطنين المتقدمين للحصول على الرعاية الاجتماعية الاستعلام عن جميع كشوفات المقبولين للحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق من خلال منصة مظلتي الإلكترونية ، حيث يتم تقديم الرعاية الاجتماعية لأكثر من ربع مليون مواطن عراقي في الشهور الاخيرة الماضية وفقًا لمجموعة من الشروط التي وضعتها الحكومة العراقية وإليكم خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية.

أولًا قم بالدخول عبر منصة مظلتي من هنا. ثم قم بالدخول عبر الخدمات الإلكترونية. ثم اضغط على الرعاية الاجتماعية. ثم قم بتسجيل البيانات المطلوبة من رقم الهوية و كود التحقق. ثم اضغط على “استعلام”. تظهر جميع كشوفات الرعاية الاجتماعية.

موعد صرف الرعاية الاجتماعية في العراق 2024

يتمكن جميع المشمولين في الرعاية الاجتماعية صرف رواتب الرعاية الاجتماعية والحصول على جميع المساعدات المالية والطبية والاجتماعية خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير 2024 ، حيث يتم صرف الرعاية الاجتماعية لأعداد كبيرة من الأرامل والمطلقات والمرضى والمسنين في جميع المحافظات العراقية ، ويتم اختيار المواطنين بدقة عالية وفقَا للشروط المطلوبة.