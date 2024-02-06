افتـحـ نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسيوط اليوم السابع بالاسم ورقم الجلوس كل المدارس

يترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور موعد اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسيوط، بعد مرور ما يقارب اسبوعين على نهاية امتحانات منتصف العام ومازالت عمليات رصد وتجميع الدرجات بعد انتهاء تصحيح اجابات الطلاب، وفور اعتمادها من المحافظ ستكون متاحة عبر موقع مديرية التربية والتعليم وينتظر الطلاب بفارغ الصبر اعلان النتيجة خلال الاسبوع الحالي وذلك بعد ظهورها في اغلب المحافظات، ولذلك نقدم لكم خلال موقعنا البديل رابط نتيجة اعدادية أسيوط 2024.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسيوط

تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم محمد ابراهيم دسوقي اعمال التصحيح لمراكز الكنترول في الفترة الاخيرة، ونبه على المصححين بتحري الدقة في مراجعة الاجابات والدرجات ليحصل كل طالب على حقوقه، وتحاول المديرية انهاء التصحيح لظهور النتيجة في اسرع وقت ممكن ولذلك من المقرر اعلان النتيجة خلال الايام المقبلة عبر موقع مديرية التربية والتعليم الرسمي قبل ظهورها بالمدارس، وانهي الطلاب اختبارات الفصل الاول يوم الاربعاء 24 يناير وبدات اجازة منتصف العام من يوم 27 يناير والمقرر لها ان تنتهي يوم 9 فبراير، ومن المقرر ان تعلن نتيجة الفصل الاول رسميا قبل بداية الفصل الدراسي الثاني خلال أيام من الآن.

توزيع درجات الفصل الدراسي الاول الشهادة الاعدادية

المجموع الكلي للفصل الدراسي الاول هو 140 درجة ويكون مثله في الفصل الثاني ويكون اجمالي درجات العام كاملا هو 280 درجة، حيث توزع درجات الترم الاول على النحو التالي:

اللغة العربية: 40 درجة.

اللغة الانجليزية : 30 درجة.

الرياضيات: 30 درجة (15 درجة لمادة الجبر، 15 درجة لمادة الهندسة).

العلوم: 20 درجة.

الدواسات الاجتماعية: 20 درجة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسيوط

يستطيع الطلاب وأولياء الامور في معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسيوط وذلك من خلال اتباع الخطوات الاتية: