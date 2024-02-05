شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي في المدن الجديدة 2024 “بمقدم 12 الف جنية بس”

شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فرصة جديدة للأشخاص الذين لم يتمكنوا من حجز شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024 في الطرح السابق، ستتاح لهم فرصة حجز وحدات كاملة التشطيب في مدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، هذا الإعلان يشمل أيضا الأشخاص الذين لم يقوموا بسحب جدية الحجز، وأكدت الوزارة أنه في الوقت الحالي، يتم حصر الأراضي الشاغرة في المدن والمحافظات، استعدادا لطرحها على شركات المقاولات قبل عرضها للحجز من قبل المواطنين.

شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي

أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024، والتي تأتي ضمن الإعلان رقم 18 للوحدات السكنية المخصصة لمحدودي الدخل، ستتاح عدد من شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل في 9 مواقع مختلفة بمختلف المحافظات، من المقرر طرح هذه الوحدات في الربع الأول من عام 2024، وبشكل خاص في شهر مارس.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2024

سوهاج الجديدة.

أسيوط الجديدة.

أسوان الجديدة.

برج العرب الجديدة.

أكتوبر الجديدة.

مدن حدائق العاصمة.

بدر.

مايو.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

يشترط فيما يتعلق بتقديم طلب الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024 ما يلي: