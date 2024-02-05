تعطيل الدوام الرسمي غدًا الثلاثاء 2024 العراق

أعلنت بعض المحافظات في دولة العراق، عن تعطيل الدوام الرسمي غدًا الثلاثاء الموافق 6 من شهر فبراير 2024، نظرًا لإحياء ذكر استشهاد الإمام الكاظم، وشملت الإجازة محافظتا واسط وميسان، حتى أن التعطيل يشمل جميع المؤسسات والهيئات الحكومية العاملة في هتان المحافظات، مع العلم أنه رواتب الموظفين تظل مستمرة بشكل طبيعي أثناء هذه الإجازة الرسمية في العراق.

استمرار صرف رواتب المتقاعدين في العراق

وفي نفس السياق، أكدت وزارة المالية أن عمليات صرف رواتب المتقاعدين تظل مستمرة لحين أن يحصل جميع المستفيدين على كافة مستحقاتهم المالية، مع العلم أن راتب هذا الشهر جاء بالزيادة الأخيرة التي تم الإعلان عنها من قبل مجلس الوزراء العراقي، فضلاً عن أنه لا يوجد أي زيادات جديدة في الوقت الحالي، مما ينوه ذلك بأن الزيادة القادم ستكون مع نهاية العام الجاري ما لم يتم توافر التمويل اللازم للحصول عليها.

صرف منحة الرعاية الاجتماعية في محافظات العراق

كما كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن استمرار صرف منحة الرعاية الاجتماعية التي شملت أكثر من 2 مليون مواطن عراقي في مختلف المحافظات العراقية، حتى أن هذه الرعاية الاجتماعية موجهة لشريحة كبيرة من المواطنين وتم توافر التمويل اللازم للقيام بإطلاقه تحت إشراف الوزارة لكي يحصل عليه جميع المشتركين في دولة العراق.