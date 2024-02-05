اعتماد نتيجة الاعدادية محافظة المنيا الترم الأول 2023/ 2024 .. استعلم عنها الآن

أخيرًا تم الإعلان عن نتيجة الاعدادية محافظة المنيا وذلك من بعد اعتماد النتائج من السيد المحافظ، وتم الاعتماد العام الدراسي الجاري على كل محافظة على حدا في الإعلان عن نتائج الإعدادية، وأعلنت عن ذلك وزارة التربية والتعليم، وذلك بسبب تباين أعداد الطلاب في الإعدادية في كل محافظة وبالتالي لا تنتهي عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات في نفس الوقت.

نتيجة الاعدادية محافظة المنيا

أخيرًا تم اعتماد النتيجة وذلك فور الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، خاصة أن أعداد الطلاب في محافظة المنيا بالآلاف وهو ما احتاج للمزيد من الوقت لرصد الدرجات، وتقسم درجات الإعدادية كالتالي:

المادة الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الثاني المجموع اللغة العربية 40 درجة 40 درجة 80 درجة اللغة الإنجليزية 30 درجة 30 درجة 60 درجة الرياضيات 30 درجة – 15 جبر / 15 هندسة 30 درجة – 15 جبر / 15 هندسة 60 درجة الدراسات الاجتماعية 20 درجة 20 درجة 40 درجة العلوم 20 درجة 20 درجة 40 درجة

رابط نتيجة الاعدادية محافظة المنيا

أما عن خطوات معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2023 / 2024 فهي كالتالي:

أولًا: قم بالدخول إلى رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا من هنا.

ثانيًا: قم بالنزول إلى الأسفل حتى تجد المربع المدون علية “الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024”.

ثالثًا: قم بكتابة رقم جلوس الطالب في الخانة الفارغة أمامك وتأكد من كتابته بالشكل الصحيح.

رابعًا: اضغط على بحث من أجل معرفة النتيجة، وستظهر لك نتيجتك في خلال ثوان، وفي حالة وجود أي تأخر أو عطل بالموقع يمكنك الانتظار لثوان وإعادة التجربة مرة أخرى.

مع أجمل الأماني بالنجاح والتوفيق لكل الطلاب.

الرابط الرسمي لنتيجة الاعدادية بمحافظة المنيا

أخيرًا تم نشر النتيجة على الرابط الرسمي لمحافظة المنيا، ويمكن للطلاب الدخول الآن على رابط المحافظة الرسمي لمعرفة النتيجة من خلال الخطوات التالية: