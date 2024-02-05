حمليها دلوقتي وانسى صداع ابنك “تردد قناة كراميش 2024 الجديد” متاح على جميع الاقمار الصناعية

لمتابعي قناة كراميش على النايل سات في عام 2024 يمكنكم الحصول على التردد الجديد للقناة عبر جميع الأقمار الصناعية تهدف قناة كراميش إلى تقديم تجربة تعليمية وترفيهية مميزة للأطفال حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التي تعزز التعلم والترفيه في آن واحد.

تردد قناة كراميش

للتمتع بمشاهدة البرامج التعليمية والترفيهية على قناة كراميش في عام 2024 يفضل تحديث تردد القناة على الريسيفر الخاص بك لضمان استقبال إشارة بجودة عالية تذكر أن هذه القناة تلعب دورا هاما في تطوير وتحسين مستوى التفكير والمهارات لدى الأطفال مما يجعلها خيارا ممتازا للأسر التي تهتم بتوفير ترفيه تعليمي لصغارها

تردد قناة كراميش على النايل سات:

التردد:11429

معامل الترميز:27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ:4/3

تردد قناة كراميش على العرب سات:

التردد:11390

معامل الترميز:27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ:4/3

بعض أغاني التي تعرض قناة كراميش

تتميز قناة كراميش بمجموعة رائعة من الأغاني والأناشيد التي تعزز الترفيه والتعلم لدى الأطفال. إليك بعض الأغاني الشهيرة المقدمة على القناة:

ماما و بابا زعلانين نطنط – ريتال العبدلله خطة – بدي غيب – بيسان صيام “يا احفادي” – وسيم عواد – زينة عواد “وين الساعة” – زينة عواد سوسو غلطت يا حرام يا شرطي” – حبيبي بيبي لازم نحكي بسم الله بدون ايقاع “حنانة” – انشاد حنان الطرايرة وبشرى

هذه الأغاني تعتبر ممتعة وتحمل رسائل تعليمية مفيدة للأطفال