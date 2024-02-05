اعرف حالا “موعد ايداع معاشات تكافل وكرامة 2024” .. بعد إضافة الزيادة الجديدة 400 جنية

تاريخ فبراير 2024 يحمل في طياته لحظة انتظار مهمة للعديد من المواطنين في الدولة حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشكل رسمي عن موعد صرف معاشات هذا الشهر من المتوقع أن يبدأ الصرف في الأيام القادمة حيث سيستمر لمدة 6 أيام متتالية.

موعد ايداع معاشات تكافل وكرامة 2024

بناء على التشريعات المنبثقة من القانون رقم 148 لسنة 2019 المتعلق بالمعاشات يتضح أنه في شهر فبراير 2024 لن يتم تنفيذ أي زيادات على المعاشات يأتي هذا الإعلان استنادا إلى النصوص القانونية الرسمية التي تحدد جدول زمني معين لتطبيق أي تغييرات في المعاشات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية وفقا للقانون يكون الوقت المخصص للزيادات السنوية في المعاشات هو شهر يوليو من كل عام ما لم يتم إصدار قرار جديد يحدد خلاف ذلك يتم التأكيد على أن نسبة الزيادة المقررة وفقا للقانون تبلغ 15% يتم الإيداع في بداية 15 من كل شهر من شهور السنة.

شروط التسجيل في معاشات تكافل وكرامة