مبروك 1 و 2 ثانوي.. نتيجة الصف الثاني الثانوي بالرقم القومي 2024 جميع المحافظات عبر موقع نتيجة نت natiga4dk.net

حتى وقتنا هذا لم تظهر نتيجة الثانوية للصفين الأول والثاني في جميع محافظات مصر، على الرغم من أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أعلنت منذ قليل عن نتيجة الصف الثاني الثانوي بالرقم القومي 2024، التي قامت باختبارات الثانوية العامة للصفين الدراسيين الأول والثاني في يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 والتي انتهت يوم الأربعاء 24 يناير 2024، وبعد انتهاء الامتحانات مباشرة قامت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بمرحلة تصحيح نماذج الاختبارات ومراجعتها في غرف الكنترول، واليوم تعلن عن نتائج الثانوية العامة عبر الرابط الإلكتروني الذي نوضحه في السطور التالية.

نتيجة الصف الثاني الثانوي بالرقم القومي 2024

وفرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة رابطا إلكترونيا، يستطيع كافة طلبة الثانوية وأولياء الأمور في الجيزة الحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي بالرقم القومي 2024 أو من خلال الدخول برقم جلوس الطالب من خلال منصة مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بالإضافة إلى أن المديرية قامت بإعلان نتائج الطلاب على أيام متتالية بصورة موحدة على مستوى المحافظة داخل المدارس، حيث إنها أعلنت يوم الأربعاء الموافق 31/1/2024 الماضي نتائج المرحلة الابتدائية للصف “الرابع والخامس، وأيضا الأول الإعدادي”، ويوم الخميس من أول يوم في شهر فبراير أعلنت نتائج الصفين “السادس الابتدائي والثاني الإعدادي”.

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي بالرقم القومي 2024

ظهرت نتيجة الصف الثاني الثانوي بالرقم القومي 2024، ويمكن لطلاب المرحلة الحصول عليها من المدارس بالمجان، أو من خلال الرابط الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم من خلال اتباع الخطوات التالية البسيطة :

أو الدخول على موقع نتيجة نت من هنا أو الدخول على المنصة الرسمية التابعة لمحافظه الجيزة من هنا ثم قم بكتابه الرقم القومي للطالب أو رقم الجلوس في الخانة المطلوب. ثم قم بالنقر على أيقونة عرض النتيجة، خلال لحظات بسيطة تظهر أمامك نافذة بها نتيجة الطالب والدرجات الحاصل عليها.

توزيع درجات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد اعلنت في وقت سابق لها أن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي ستكون على هيئة تقديرات وليس درجات، بالإضافة إلى ذلك فإن الوزارة قامت بتحديد نسب مئوية لكل تقدير وجاء كالتالي:

تقدير امتياز

في حالة حصل الطالب على درجة تتراوح بين 85 إلى 100 درجة في هذه الحالة يكون تقدير الطالب امتياز.

تقدير جيد جدًا

إذا كانت درجة الطالب تتراوح من 65 إلى 85 درجة يكون تقديره جيد جدًا.

تقدير جيد

تقدير جيد يحصل عليه الطالب عندما تكون درجاته تتراوح بين 50 إلى 65 درجة.

تقدير ضعيف

تقدير ضعيف يحصل عليه الطالب عندما تكون درجاته 50 درجة أو أقل من ذلك