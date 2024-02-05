ظهرت دلوقــت نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا اليوم السابع بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول كل المراكز

يتساءل الطلاب وأولياء الأمور حول متى يتم نشر نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا بالاسم فقط اون لاين عبر البوابة الالكترونية لمحافظة المنيا، وسوف يتم اتاحة نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة المنيا بالاسم فقط أو رقم الجلوس الترم الأول منتصف هذا الأسبوع رسمياً، وعلى الأرجح سوف يتم اعتمادها ونشرها على الفور يوم الثلاثاء، تابعوا التفاصيل فى المقال التالي.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا

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نتيجة الصف الثالث الاعدادي المنيا

تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا للعام الدراسي 2022/2023 في يوم 23 يوليو 2023 من قبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وقد بلغت نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية للعام الدراسي 2022/2023 79.6% ، ومن المتوقع أن تكون نسبة النجاح متقاربة، حيث توزعت النسبة على النحو التالي:

المدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات: 76.4% طلاب المنازل: 68.3% طلاب الصم وضعاف السمع: 97.2% الشهادة الإعدادية المهنية: 65.8%.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا

ومن العوامل التي ساعدت الطلاب كثيرا على النجاح ما قامت به الدولة من مجهودات حيث أنها سعت كثيرا لسير العملية الامتحانية بكل نزاهة،ولقد وفرت قاعات الامتحانات المناسبة التي تساعد كل طالب التركيز جيدا عند حل الامتحانات فقد توفر بها التهوية الجيدة والإضاءة المناسبة إضافة إلى بعدها التام عن إثارة الضوضاء وبهذا يتمكن كل طالب من التركيز جيدا في الامتحانات.

إضافة إلى ذلك حرص الدولة على سلامة الطلاب وصحتهم حيث تم التشديد على ارتداء الكمامة كما أنها وفرت طبيب مختص في كل لجنة، كما أن الدولة وفرت الكثير من البرامج التعليمية المختلفة على مختلف الشاشات التلفزيونية بحيث يتمكن كل طالب من التعرف على الشرح الوافي لكل مادة وكيفية تقدي.