ظهرت الأن.. نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنيا 2024 برقم الجلوس من خلال موقع نذاكر natiga.nezakr.net
قد تم الأعلان رسمياً منذ قليل عن نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنيا 2024 والتي كان ينتظرها الكثير من الأهالي والطلاب، لان تلك السنة الدراسية هي التي ستحدد في أي مدارس سوف يكملون دراستهم، حيث أن هناك العديد من المدارس في مصر بعد الشهادة الأعدادية، مثل المدارس الفنية الصناعية والمدارس الثانوية العامة والمدارس التجارية والمدارس الزراعية والمدارس التكنولوجية الحديثة، بناءً علي تنسيق داخلي للمحافظات التعليمية طبقاً لدرجات الطلاب في الشهادة الأعدادية
نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنيا 2024
منذ ساعات قد تم أعتماد نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنيا 2024 من قبل محافظ المنيا، حيث أن الأعتماد في هذه المرحلة الدراسية يتم من المحافظ وليس من وزارة التربية والتعليم، وقد أعلن موقعي نذاكر ونتيجتي عن النتيجة علي الموقع الرسمي الخاص بهم واليك طريقة معرفة النتيجة:
- نقوم بالتوجه الي موقع نذاكر التعليمي من خلال الضغط هنا
- نقوم باختيار نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة المنيا 2024
- ثم نقوم بأختيار نوعية البحث بالأسم أو رقم الجلوس أو الأدارة التعليمية أو المدرسة
- نقوم بأدخال رقم الجلوس في المكان المخصص له ونضغط علي أستعلام
- ننتظر قليلا حتي يتم تحميل النتيجة
مجموع درجات مواد الشهادة الأعدادية
طلاب الشهادة الأعدادية يكون مجموع درجات العام الدراسي الخاص بهم هو 280 درجة مقسمة الي فصلين دراسيين، واليك تفاصيل توزيعة درجات المواد:
- اللغة العربية 40 درجة ودرجة النجاح 20 درجات
- اللعة الأنجليزية 30 درجة ودرجة النجاح 15 درجات
- مادة الرياضيات 30 درجة ودرجة النجاح 15 درجات
- الدراسات الأجتماعية 20 درجة ودرجة النجاح 10 درجات
- العلوم 20 درجات ودرجة النجاح 10 درجات