ظهرت الأن.. نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنيا 2024 برقم الجلوس من خلال موقع نذاكر natiga.nezakr.net

قد تم الأعلان رسمياً منذ قليل عن نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنيا 2024 والتي كان ينتظرها الكثير من الأهالي والطلاب، لان تلك السنة الدراسية هي التي ستحدد في أي مدارس سوف يكملون دراستهم، حيث أن هناك العديد من المدارس في مصر بعد الشهادة الأعدادية، مثل المدارس الفنية الصناعية والمدارس الثانوية العامة والمدارس التجارية والمدارس الزراعية والمدارس التكنولوجية الحديثة، بناءً علي تنسيق داخلي للمحافظات التعليمية طبقاً لدرجات الطلاب في الشهادة الأعدادية

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنيا 2024

منذ ساعات قد تم أعتماد نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنيا 2024 من قبل محافظ المنيا، حيث أن الأعتماد في هذه المرحلة الدراسية يتم من المحافظ وليس من وزارة التربية والتعليم، وقد أعلن موقعي نذاكر ونتيجتي عن النتيجة علي الموقع الرسمي الخاص بهم واليك طريقة معرفة النتيجة:

نقوم بالتوجه الي موقع نذاكر التعليمي من خلال الضغط هنا

نقوم باختيار نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة المنيا 2024

ثم نقوم بأختيار نوعية البحث بالأسم أو رقم الجلوس أو الأدارة التعليمية أو المدرسة

نقوم بأدخال رقم الجلوس في المكان المخصص له ونضغط علي أستعلام

ننتظر قليلا حتي يتم تحميل النتيجة

مجموع درجات مواد الشهادة الأعدادية

طلاب الشهادة الأعدادية يكون مجموع درجات العام الدراسي الخاص بهم هو 280 درجة مقسمة الي فصلين دراسيين، واليك تفاصيل توزيعة درجات المواد: