هسة الان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظات المنيا 2024 بالاسم ورقم الجلوس

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، عن اقتراب ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية، فضلاً عن أن هذه المرحلة هي من أهم وأكثر المراحل التي تشغل بال الكثير من الطلاب والطالبات في كافة المحافظات، حتى أنها تحدد المرحلة الجديدة الخاصة بهم، فضلاً عن أن النتيجة أصبحت متوقع على موقع نتيجة نت.

ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية المنيا

أكد حمدي مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن النتائج تم الإنتهاء من عمليات التصحيح لجميع أوراق الإمتحانات الخاصة بكل طالب، فضلاً عن أنه لم يتبق فقط سوى اعتماد النتيجة الخاصة بكافة الطلاب والطالبات، حتى أن عددهم بلغ نحو 10575 طالب وطالبة، وهم موزعون على 430 لجنة في جميع الإدارات التعليمية، فضلاً عن شمولها لإدارة المنيا التعليمية والمنيا الجديدة وإدارة ملوي، وإدارة مغاغة، وكذلك إدارة سمالوط التعليمية.

خطوات الإستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية في المنيا

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإفستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية في محافظة المنيا، وفقًا لما يلي:-