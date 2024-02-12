الهزار خلص!!.. فقط هذه حالات الغاء بطاقة التموين + أخطاء تُسبب وقف صرف الدعم نهائيا

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية حالات الغاء بطاقة التموين، حيث توجد عدة فئات من المواطنين لا تحصل على الدعم التمويني وتتساءل عن أسباب الغاء بطاقات التموين خاصة مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وأكدت الوزارة أنه لا يتم ايقاف البطاقة إلا اذا كانت الاسرة غير مستحقة للدعم او توافر محددات الاستبعاد فيها، حيث يتفاجأ بعض المواطنين من ايقاف بطاقة التموين دون ان يعلم أنه المتسبب في ذلك وقد يعتقد البعض ضياع الدعم بشكل نهائي وهذا غير صحيح، ولذلك نسود لكم خلال سطور المقال حالات الغاء البطاقات التموينية.

حالات الغاء بطاقة التموين

حددت وزارة التموين عدة فئات مستبعدة من الحصول على التموين باعتبارها من الشريحة غير المستحقة للدعم، وتتمثل هذه الحالات فيما يلي:

عدم صرف الدعم التمويني لمدة 6 أشهر متتالية.

تلف او ضياع البطاقة وعدم تقديم طلب لاصدار أخرى بدل فاقد او الاف لمدة 6 أشهر.

السفر خارج مصر والامتناع عن الحصول على السلع لمدة ستة اشهر متواصلة وعدم تقديم طلب للفصل من الدعم.

دفع ضرائب للحكومة بقيمة لا تقل عن 100 الف جنيه سنويا.

امتلاك شركة او حساب تجاري قيمته لا تقل عن 10 ملايين جنيه.

استهلاك فاتورة الكهرباء بقيمة تتعدى 800 جنيه شهريا او أكثر من 650 كيلو/ وات.

ترك بطاقة التموين لصاحب المخبز او ضبط البطاقة مع شخص غير صاحبها ولا يعرف الرقم السري الخاص بالبطاقة.

امتلاك أراضي زراعية أكبر من 10 فدان.

المصروفات المدرسية للأبناء بقيمة أكبر من 20 الف جنيه.

امتلاك سيارة موديل 2017 فيما فوق.

وطبقا لوزارة التموين فإن صاحب البطاقة الذي يتركها عند مخابر العيش البلدي يتم إنذاره أولًا، وفي حالة تكرار الامر يتم الغاء البطاقة تماما ولا يمكن تفعيلها مرة أخرى وتسقط حق الدعم على الاسرة.

اسباب تؤدي الي ايقاف بطاقة التموين

هناك بعض الحالات التي يؤدي الي وقف صرف التموين نهائيا:

اذا وجدت في المخابز لمدة مرتين متتالين.

كذلك عند اصحاب البقالة.

زيادة راتب رب الاسرة الي 9600 جنيه.

الفئات المسموح لها الفصل من بطاقة التموين

حددت وزارة التموين عدة فئات يمكنها ان تفصل نفسها من بطاقة وتضيفها على بطاقة أخرى وتتضمن ما يلي: