ظهرت الآن .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس
حالة من الترقب والقلق تسود منذ بداية الأسبوع الجاري في عدد كبير من البيوت المصرية التي لديها طالب أو طالبة في الشهادة الإعدادية حيث أن النتيجة يتم اعتمادها تدريجيًا في المحافظات المصرية، والجميع يأمل في الحصول على درجات جيدة حصاد المجهود المبذول في الأشهر الماضية، منذ قليل تم اعتماد نتيجة محافظة المنيا، خلال الأسطر التالية سوف نوضح الرابط الرسمي للاستعلام عن النتيجة.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا
يترقب الطلاب وأولياء الأمور في محافظة المنيا ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بفارغ الصبر وذلك بعد ظهورها في أغلب المحافظات المصرية فالجميع يرغب بالاطمئنان على النتيجة، علمًا بأن كل مديرية تربية وتعليم أصدرت رابط خاص للاستعلام على نتيجة الشهادة الإعدادية وذلك لتوفير الجهد والوقت على الطلاب والتيسير عليهم، ومنذ قليل تم إطلاق الرابط الخاص للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الأول بمحافظة المنيا.
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة المنيا
أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا عن انتهاء عملية التصحيح والتدقيق للامتحانات والانتهاء من كافة أعمال الكنترول، كما تم إطلاق الرابط الخاص بالاستعلام عن النتيجة، وتأتي خطوات الاستعلام على النحو التالي:
- في البداية يتم الدخول إلى البوابة التعليمية لمحافظة المنيا.
- من القائمة الرئيسية يتم اختيار الشهادة الإعدادية.
- إدخال رقم جلوس الطالب بشكل صحيح.
- انقر على ظهور النتيجة.
- في حالة إن أصبحت متوافرة على الفور سوف تظهر نتيجة الطالب.